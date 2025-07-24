Сардор Мусавӣ: Сипоҳ ва Нерӯи Ҳавофазо парчами муқовиматро ҳифз кардаанд / Мардум дар дифоъ аз кишвар ҳамеша пойи кор истодаанд.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – Сардор Мусавӣ, фармондеҳи Ҳавофазои Сипоҳ дар гуфтугӯи телевизионӣ изҳор дошт: "Хушбахтона дар лаҳзаҳои ҳассос, тавонистед бо баёни ҳунарӣ нақши арзандае дар ривояти воқеиятҳои рухдодҳо ифо кунед. Он чӣ тарсӯм кардед, бозтобе аз саҳнаи воқеии набарди 12-рӯза ва истимрори таърихи Инқилоби Исломӣ аст."
Вай афзуд: "Инқилобе, ки бо парчамдории 32 шаҳиди гаронқадр ва ҳидояти Ҳазрат Имом Хумайнӣ (раҳ) оғоз шуд ва бо раҳбарии Мақоми Муаззами Раҳбарӣ идома ёфтааст; дар чунин кишваре, тасаввури раҳо шудани ин парчам ҳаргиз вуҷуд надошта ва нахоҳад дошт."
Сардор Мусавӣ тасреҳ кард: "Миллати бузурги Эрон, ки мо хидматгузори онон ҳастем, пуштибони ин масиранд ва Нерӯҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломӣ, бавежа Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ва Нерӯи Ҳавофазои он, худро парчамдорони ин наҳзат медонанд ва ҳамеша дар ҳифзу барфароштани ин байрақ талош хоҳанд кард."
Вай ёдовар шуд: "Адабиёт ва мафоҳими бакоррафта дар суханони шаҳиди волиамақом Ҳоҷӣ Ҳасан Теҳронӣ-Муқаддам, нишон аз азамати рӯҳи он бузургвор дорад ва мо низ, ба таъбири худи эшон, "бачаҳои мушакӣ" ҳастем, ки бо ифтихор роҳи ӯро идома медиҳем."
Фарҳанги ҷиҳод ва шуҷоат дар майдони амал намоён шуд.
Фармондеҳи Ҳавофазои Сипоҳ афзуд: "Фарҳанги шуҷоат ва муҷоҳидат, ки шаҳидони волиамақом, бавежа сардор Ҳоҷӣ Амиралӣ Ҳоҷизаде ва шаҳид Маҳмуд Боқирӣ, дар ин маҷмӯа ба ёдгор гузоштанд, имрӯз дар арсаҳои мухталиф худро нишон медиҳад. Бетардид, тасвире, ки шумо бо ҳунаратон тарсӯм кардед, ҷилвае аз ҳамон рисолатест, ки бар дӯши ҳамаи мо қарор дорад; иншоаллоҳ то поёни умр ва то замоне ки хун дар рагҳои мо ҷорӣ аст, ин масъулияти бузург, яъне посдорӣ аз Инқилоби Исломиро идома хоҳем дод."
Вай тасреҳ кард: "Мо ба ин инқилоб нигоҳи тамаддунӣ ва охируззамонӣ дорем; инқилобе, ки муқаддимасози зуҳури Ҳазрат Валиаср (аҷ) аст. Қатъан ба андозаи тавон ва дар ҳадди гомҳое, ки дар масири шаҳидон бардошта мешавад, ин масири пурфуруғ таҳти зеомати Раҳбари Муаззами Инқилоб идома хоҳад ёфт."
Сардор Мусавӣ афзуд: "Аз ҷомеаи ҳунармандони азиз, бавежа шумо, ки дар нигаҳдорӣ ва истимрори ин ҳаракати ҷиҳодӣ нақши асаргузор ифо мекунед, самимона ташаккур мекунем ва ҳамчунин баробари халқи ин асари зебо ва мондагор, қадрдонӣ вижа дорем ва умедворем дар идомаи роҳ низ тавфиқоти рӯзафзун дошта бошед."
Мардум дар дифоъ аз кишвар ҳамеша пойи кор истодаанд.
Фармондеҳи Ҳавофазои Сипоҳ дар идома гуфт: "Воқеият ин аст, ки ҳар як аз мо рисолат ва масъулияте бар уҳда дорем. Мардуми бузургвори Эрон борҳо нишон додаанд, ки чӣ гуна бо истодагию ғайрат, дар дифоъ аз киёни кишвар, ватан ва низоми исломӣ ҳузури муассир доранд."
Вай афзуд: "Ҳақиқат ин аст, ки танҳо Мақоми Муаззами Раҳбарӣ метавонанд ҷойгоҳ ва шаъни воқеии мардумро таъриф кунанд; зеро ин мардум ҳамеша гӯшбафармони эшон будаанд ва мо низ бояд бипазирем, ки дар ҳар мавқеияте нақш ва вазифае бар уҳда дорем ва бояд дар лаҳза, ба он амал кунем. Имрӯз низ бояд кишварро дар чунин манзаре дид: як Ошурои такроршаванда, ки мумкин аст боз ҳам такрор шавад."
Сардор Мусавӣ ёдовар шуд: "Мо бояд худро барои ҳар вазъияте омода кунем, аммо муҳимтар аз он, шинохти дурусти масъулияти худ дар ин майдон аст; бояд битавонем дар замони ниёз ҳамчун Сайидушшуҳадо вориди майдон шавем."
Вай таъкид кард: "Имрӯз кишвари мо, бо такя бар роҳи шаҳидони бузургворе, чун шаҳид Ҳоҷизаде, шаҳид Саломӣ, шаҳид Рашид, шаҳид Муҳаммад Боқирӣ ва дигар шаҳидони сарафроз, истодааст."
Роҳи шаҳидон бояд алгуи амали имрӯзи мо бошад; бояд байрақи инқилобро ба дасти соҳиби аслиаш расонд.
Фармондеҳи Ҳавофазои Сипоҳ тасреҳ кард: "Дигароне, ки дар ин масир боқӣ мондаанд, рисолате бузург бар дӯш доранд; ин ки дар ин арса муҷоҳидат кунанд то иншоаллоҳ машмули дуои хайри Илоҳӣ ва дуои шаҳидон шаванд."
Вай афзуд: "Агар оқибатбахайриро барои худ мехоҳем, бояд бубинем шаҳидон чӣ гуна зистанд, чӣ гуна мубориза карданд ва чӣ масиреро паймуданд ва мо низ бояд ҳамон роҳро идома диҳем."
Сардор Мусавӣ ёдовар шуд: "Агар бихоҳем дуое дар поёни ин сухан дошта бошем, он аст, ки Худованди мутаол, оқибати моро ҳамчун оқибати шаҳидон қарор диҳад ва саранҷоми зиндагиамонро ба хайру саодат бирасонад; ки ҷуз роҳи шаҳодат, роҳе барои растагории ҳақиқӣ нест."
Вай таъкид кард: "Шаҳодат бояд ҳамроҳ бо пирӯзии Ислом, пирӯзии Инқилоби Исломӣ ва таҳаққуқи рисолати бузурги мо дар расондани парчаме бошад, ки шумо бо ҳунаратон тарсӯм кардед; ҳамон байрақе, ки бояд ба дасти соҳиби аслиаш, Ҳазрат Валиаср (аҷ), супурда шавад."
