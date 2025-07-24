  1. Home
Боздошти як зан ба иттиҳоми талош барои террори Нетаняҳу

24 Июл 2025 - 10:45
Манобеи саҳюнистӣ аз боздошти як зан ба иттиҳоми талош барои террори нахуст вазири ин режим хабар доданд.

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — расонаҳои режими саҳюнистӣ иддао карданд, ки ШАБАК як зани солхӯрдаро дар маркази арозӣи ишғолӣ ба зумми талош ва барномарезӣ барои террори Бинямӣн Нетаняҳу нахуст вазири ин режим боздошт кардааст.

Ба гузориши расонаҳои режими саҳюнистӣ ин зан қасд доштааст, ки бо бомб Нетаняҳуро ҳадаф қарор диҳад.

Ҳамзамон пулиси режими саҳюнистӣ низ муддаӣ шуд: Бо ҳамкории ШАБАК як занро боздошт кардем, ки бо ҳамдастии дигарон ба дунболи террори нахуст вазир буд. Ин зан аз сокинони маркази Исроил аст ва ба дунболи ҳадаф қарор додани Нетаняҳу бо бомб буд.

Пулиси режими саҳюнистӣ эълом кард, ки таҳқиқот аз ин зан идома дорад ва иттиҳоми тавтеаи иртикоби иқдоми террористӣ алайҳи ӯ матраҳ аст.

Ҷузъиёти бештаре ҳанӯз мухобира нашудааст.

