Созмони Аҳлибайти Индонезия бар ҳимояти усулии худ аз Фаластин ва Эрон таъкид кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт (а) — Абно — Созмони Аҳлибайти Индонезия (ABI) бар ҳимояти мустамар ва усулии худ аз ормони миллати Фаластин ва низ аз ҳаққи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар дифоъи машруъ пас аз ҳамлаи режими саҳюнистӣ таъкид кард. Ин созмон ҳамчунин бо дидгоҳҳое, ки мунозаъаи ҷорииро ба як масъалаи фарқаӣ тақлил медиҳанд, мухолифат намуд.
Дар баёнияе, ки рӯзи душанбе 21 июли 2025 мунташир шуд, «Устод Зоҳир Яҳё» раиси ин созмон эълом кард, ки ҳимояти ин ниҳод бар пояи арзишҳои исломӣ, усули инсонии ҷаҳоншумул, ва низ маводи қонуни асосии Индонезия, ки ҳар гуна истеъмор ва ишғолгариро мардуд медонад, сурат мегирад.
Дар ин баёния омадааст: «Фаластин миллатест, ки таҳти ишғол қарор гирифта ва аз ҳуқуқи аввалияи худ маҳрум шудааст; дар ҳоле ки Эрон кишварест, ки ба сурати аланӣ аз ҳуқуқи миллати Фаластин дифоъ мекунад ва худ ҳадафи ҳамлаи мустақими низомии режими саҳюнистӣ қарор гирифтааст.»
Ин созмони мустақар дар Ҷакарта, посухи низомии Эрон ба таҷовузи режими саҳюнистиро «ҳаққи машруъи дифоъ аз худ» дар чорчӯби ҳуқуқи байналмилал тавсиф карда ва ба моддаи 51 маншури Созмони Милал ишора кардааст, ки ба кишварҳо дар баробари ҳамлаи мусаллаҳона, ҳаққи дифоъи машруъ медиҳад.
Муноқиша фарқаӣ нест
Созмони Аҳлибайти Индонезия таъкид кард, ки мавзеъгирии онон на аз сари сиёсатҳои қудратталабона ва на фарқагароӣ аст. Дар идомаи баёния омадааст: «Ҳимояти мо аз Фаластин ва Эрон на аз рӯи таассуби мазҳабӣ ё сиёсати қудратталабона, балки бар пояи усули адолати иҷтимоӣ, ҳокимияти миллатҳо ва истодагӣ дар баробари султаталабии хориҷӣ аст.»
Ин созмон ҳамчунин бо истинод ба ояти 194 сураи Бақара, ки ба ҳаққи муқобила ба мисл дар баробари таҷовуз тасреҳ дорад, мавзеъи худро бар пояи мабонии динӣ низ мустадал сохт.
Дар поёни баёнияе, ки рӯзи сешанбе 22 июл тавассути Абно дарёфт шуд, Созмони Аҳлибайти Индонезия аз мусалмонон ва миллати Индонезия хост то дар мувоҷеҳа бо таҳаввулоти ҷаҳонӣ, нигоҳе мунсифона, огоҳона ва орӣ аз таассуботи фарқаӣ дошта бошанд ва дар баробари ривоятҳои гумроҳкунанда ва тафриқаафканона истодагӣ кунанд.
Созмони Аҳлибайти Индонезия ниҳоди исломист, ки бо тамаркуз бар арзишҳои мактаби Аҳлибайт (а) дар суннати исломӣ фаъолият мекунад. Ин баёния дар ҳоле мунташир мешавад, ки авзои Ховари Миёна ба шиддат таҳти таъсири мунозаъоти ахир миёни режими саҳюнистӣ, Фаластин ва Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор дорад.
