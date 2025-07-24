Шӯрои уламои шиаи Амрико тавтеа алайҳи масҷиди Иллинойсро маҳкум кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — Шӯрои уламои мусалмонони шиаи Амрико бо судури баёнияе, тавтеаи ахир алайҳи масҷиде дар иёлати Иллинойсро маҳкум кард ва хостори ҳифзи ваҳдат миёни мусалмонон ва ҳимояти ниҳодҳои амниятӣ аз амокини мазҳабӣ шуд.
Ин шӯро бо ишора ба кашфи маводи мунфаҷира тавассути пулис дар наздикии як масҷид, ин иқдомро «таҳдиди ҷиддӣ алайҳи амнияти мазҳабии мусалмонон» дониста ва таъкид кард, ки чунин ҳодисаҳо набояд муҷиби тафриқа дар миёни ҷавомеи исломӣ шавад.
Дар баёнияи шӯро омадааст, ки ин ҳамла на танҳо мутаваҷҷеҳи як макони хос, балки ҳамлае ба арзишҳои динӣ, озодии ибодат ва ҳамзистии мусолиматомез аст. Шӯрои уламои шиа ҳамчунин аз мақомоти маҳаллӣ хостааст, то бо иттихози тадобири ҳифозатии муносиб, амнияти амокини мазҳабиро таъмин кунанд.
Ин шӯро дар идома хостори афзоиши огоҳии умумӣ нисбат ба хатароти ношӣ аз нафратпарканӣ ва исломҳаросӣ шуда ва аз мусалмонон хостааст, то бо ҳифзи оромиш, ваҳдати худро дар муқобила бо чунин таҳдидҳое ҳифз кунанд. Таҳқиқот дар бораи ин ҳодиса ҳамчунон идома дорад ва пулис иттилооти бештаре дар ин замина мунташир накардааст.
