Ғарибободӣ: Эрон ҷангро намеҷӯяд, аммо дар баробари ҳар гуна таҷовуз қатъиёна посух медиҳад.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – Козим Ғарибободӣ, муовини умури ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ, имшаб (сешанбе) 22 июл дар нишасти Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони: «Баланд бардоштани сулҳу амнияти байналмилалӣ тавассути бисёрҷонибагӣ ва ҳалли осоиштаи ихтилофот» ҳузур ёфт ва суханронӣ кард.
Ӯ гуфт: "Мутаассифона, имрӯз ҷаҳони мо ба таври афзоянда бо якҷонибагӣ, истифода аз абзори таҳрим, нақзи ошкори маншури Милали Муттаҳид ва беэътиноӣ ба ҳуқуқи байналмилалӣ рӯ ба рӯ аст."
Беш аз 300 ҷанг ва даргирии мусаллаҳона бо даҳҳо миллион кушта ва захмӣ
Ғарибободӣ афзуд: "Қуръони Карим дар сураи Моида, ояти 32 мефармояд: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِیإِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً.» Ба ин сабаб, бар Банӣ Исроил муқаррар доштем, ки ҳар кас инсонеро бидуни иртикоби қатл ё фасод дар рӯйи замин бикушад, чунон аст, ки гӯӣ ҳамаи инсонҳоро кушта ва ҳар кас, инсонеро аз марг раҳо бахшад, чунон аст, ки гӯӣ ҳамаи мардумро зинда кардааст."
Муовини вазири хориҷӣ гуфт: "Аз замони таъсиси Созмони Милали Муттаҳид ва фаъолияти Шӯрои Амният тайи ҳашт даҳаи гузашта, беш аз 300 ҷанг ва даргирии мусаллаҳона бо даҳҳо миллион кушта ва захмӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Даҳҳо давлати қонунӣ ба далели дахолатҳои хориҷӣ, умдатан тавассути Амрико, сарнагун шудаанд. Беш аз 80 қатъномаи Шӯрои Амният тавассути Амрико ба унвони узви доимии Шӯрои Амният вето шудааст."
3 ҳазор амалиёти террористии Исроил
Ғарибободӣ афзуд: "Режими Исроил, ки ҳатто аз об ва ғизо ба унвони силоҳ алайҳи инсонҳои бегуноҳ истифода мекунад, дар ҳашт даҳаи гузашта беш аз 3000 амалиёти террористӣ анҷом дода, беш аз ҳафт миллион фаластиниро овора ва садҳо ҳазор нафарро шаҳид ва маҷрӯҳ карда ва беш аз як миллион фаластиниро боздошт кардааст."
Ӯ идома дод: "Ин ҳамон режимест, ки ба ҳамсоягони худ таҷовузи низомӣ карда, узви ҳеҷ як аз муоҳидаҳои халъи силоҳи қатли ом ва адами густариш нест ва садҳо кулоҳаки ҳастаӣ дар зарроххонаи худ нигоҳдорӣ мекунад ва шумо медонед, ки силоҳи ҳастаӣ дар дастони чунин режими ҷинояткоре, чӣ оқибатҳои ваҳшатноке барои сулҳ ва амнияти байналмилалӣ дорад."
Муовини вазири хориҷӣ унвон кард: "Дар ҳамин боздошти замонӣ, алирағми ҳимояти беқайду шарти Амрико ва ветои беш аз 55 қатъномаи матраҳшуда алайҳи ҷиноёти ин режим дар Шӯрои Амният, беш аз 550 қатънома алайҳи ин режим дар Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, Шӯрои Амнияти Милали Муттаҳид ва Шӯрои Ҳуқуқи Башар тасвиб шудааст, аммо ҳеҷ кадом ба хотири ҳимояти бархе кишварҳои муддаии ҳуқуқи башар ва сулҳ ва амнияти байналмилалӣ иҷро нашудаанд."
Шаҳодати 1100 нафар
Ӯ гуфт: "Бо чунин собиқае аз ҷиноят ва таҷовуз, дар саҳаргоҳи 13 июни 2025, режими саҳюнистӣ таҳти раҳбарии як ҷинояткори ҷангӣ - ки ҳукми боздошти ӯ тавассути Девони Кайфарии Байналмилалӣ содир шудааст - дар иқдоми таҷовузкорона ва дар нақзи ошкори маншури Милали Муттаҳид ва усули асосии ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳамлаҳои мусаллаҳонаеро алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз кард. Амрико, узви доимии Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, низ мутаоқибан бо ҳамдастии комил бо режими таҷовузгари Исроил, маҷмӯае аз ҳамлаҳоро алайҳи се тасисоти сулҳомези ҳастаӣ таҳти подгоҳҳи Агентии Байналмилалии Энергияи Атомии Эрон анҷом дод."
Ғарибободӣ афзуд: "Намояндаи режим, тайи изҳороти фиребкорона дар ин Шӯро дар 20 июн муддаӣ шуд, ки таҷовузи низомӣ алайҳи Эрон дар пойбандӣ комил ба ҳуқуқи байналмилалӣ ва бо риояти усули тафриқ ва таносуб сурат гирифта ва сарфан ба аҳдофи низомӣ ҳамла шудааст!"
Ӯ гуфт: "Ба иттилоъи Шӯрои Амният мерасонам, ки таҷовузи низомӣ ва коромӯзии террории хонаводагии ин режим, мунҷар ба шаҳодати 1100 нафар шомили 132 зан ва 45 кӯдак, 26 нафар аз кодри дармон, маҷрӯҳ шудани 5750 нафар, тахриби беш аз 8200 воҳиди маскунӣ, 17 бемористон ва воҳиди беҳдоштӣ, 11 амбуланс ва бархе зерсохтҳои ғайринизомӣ дар Эрон шуд. Ин режими ҷинояткор дар ҳамла ба зиндони Эвин дар Теҳрон, беш аз 70 инсони бегуноҳ шомили хонаводаҳои зиндониёнро ба шаҳодат расонд. Дар иқдоми таҷовузкоронаи дигар, барои террори як устоди донишгоҳ, режим 15 нафар аз аъзои хонаводаи ӯро ба шаҳодат расонд! Дар иқдоми мусаллаҳонаи дигар, режим сохтмони 14-табақаи маскуниро ҳадаф қарор дод ва 60 нафар шомили 20 кӯдакро шаҳид кард."
Мо Амрикоро таҳдид ба ҳамлаи мусаллаҳона накардаем
Ғарибободӣ афзуд: "Намояндаи Амрико дар номаи 27 июни худ ба раиси Шӯрои Амният дар тавҷеҳи таҷовуз ба тасисоти сулҳомези ҳастаии Эрон, дар изҳороти вақеҳона муддаӣ шуд, ки ин ҳамлаҳо дар чорчӯби моддаи 51 маншури Милали Муттаҳид ва барои ҳазфи таҳдиди барномаи ҳастаии Эрон алайҳи режими Исроил ва сулҳу амнияти байналмилал сурат гирифтааст."
Ӯ гуфт: "Эрон дар тӯли садаҳои ахир ба кишваре ҳамла накардааст. Мо Амрикоро таҳдид ба ҳамлаи мусаллаҳона накардаем. Мо ҳеҷ пойгоҳи низомӣ атрофи Амрико надорем. Аммо Амрико дорои беш аз 5 ҳазор бомби ҳастаӣ аст ва ин силоҳи ғайриинсониро алайҳи мардуми бегуноҳи Ҷопон низ ба кор бурдааст, беш аз 700 пойгоҳи низомӣ дар беш аз 130 кишвар бо чандсад ҳазор нерӯи низомӣ дорад, пойгоҳҳои мутаъаддиди низомӣ дар минтақаи Халиҷи Форс ва атрофи Эрон эҷод кардааст. Оё Эрон таҳдиди сулҳу амнияти байналмилалӣ аст ё Амрико?!"
Ин дипломати аршади эронӣ гуфт: "Барномаи ҳастаии Эрон ҳамеша сулҳомез буда ва таҳти назоратҳои шадиди Ожонс қарор доштааст. Беш аз се даҳа аст, ки режими саҳюнистӣ суҳбат аз бомби атомии Эрон мекунад ва афкори умумӣ ва бархе кишварҳоро фиреб медиҳад, аммо ин бомби атомӣ куҷост?! Оё воқеан музҳик нест режиме, ки худ анвоъи силоҳҳои куштори ҷамъиро дораст ва узви муоҳидаҳои байналмилалии марбута низ намебошад ва саросари корномаи торики 8 даҳаи он таҷовуз ва ҷиноят ва ваҳшигарӣ аст, ба як узви муоҳидаи адами густариш иттиҳомоти ғайривоқеӣ ворид мекунад?!"
Муовини вазири хориҷӣ гуфт: "Иддаои дифоъи машруъ дар баробари моддаи 51 маншур ҳангоме эътибор дорад, ки ҳамлаи мусаллаҳона сурат пазирад ва дар ғайрати чунин ҳамлае, истифода аз зӯр ба манзалаи таҷовуз хоҳад буд. Ин дар ҳоле аст, ки Амрико ва режими саҳюнистӣ мавриди ҳамлаи мусаллаҳонаи Эрон воқеъ нашуда буданд."
Вазири дифоъи Фаронса ба мушорикати низомӣ дар ҳимоят аз режим эътироф кард
Ғарибободӣ идома дод: "Дар ҳоле ки аксарияти кишварҳо таҷовузи режими саҳюнистӣ ва Амрико ба кишварамро маҳкум карданд, аммо дар ин миён, се кишвари аврупоӣ, Шӯрои Амният, Шӯрои Ҳукком ва Агентии Байналмилалии Энергияи Атомӣ ва Мудири кулли Ожонс, ҷонибдорона амал карданд ва ба масъулиятҳои худ амал накарданд. Таваҷҷӯҳ дошта бошед, ки Эрон мавриди таҷовузи ду режими дорои силоҳи ҳастаӣ қарор гирифт, аммо Амрико ва ҳомиёни он монеи садури қатънома дар Шӯрои Амният ва Шӯрои Ҳукком шуданд. Сарвазири Олмон таҷовузи режими саҳюнистиро «кори касиф барои онҳо» тавсиф кард. Вазири дифоъи Фаронса ба мушорикати низомӣ дар ҳимоят аз режим эътироф кард. Нахуствазири Англия дар изҳороти сиёсӣ ва беасос, бо таҳдид қаламдод кардани барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон, ҳамлаҳоро машруъ ҷилва дод. Мудири кулли Ожонс ба ҷойи маҳкумияти ин ҳамлаҳо, ҳамчунон ба дунболи бозрасӣ аз тасисоти ҳадаф қарор гирифташуда, албатта барои мушаххас шудани мизони таъсири ҳамлаҳо алайҳи тасисоти ҳастаӣ аст."
Ҳамла ба тасисоти атомӣ таҳти подгоҳҳи як ҷинояти бузург аст
Ин дипломати аршади эронӣ гуфт: "Ин сукутҳо, ин ҳимоятҳо аз таҷовуз ва ин адами иқдомҳо, ҳокимияти қонунро дар сатҳи байналмилалӣ ба хатар андохтааст. Оё ин ҳамон бисёрҷонибагӣ ва ҳифзи сулҳу амнияти байналмилалӣ аст, ки ин Шӯро аз он дифоъ мекунад? Оё ин ҳамон адолат аст, ки маншур барои башарият ваъда дода буд? Агар Шӯрои Амният аз анҷоми масъулияти худ оҷиз аст, чӣ ниҳоде бояд аз сулҳу амнияти байналмилалӣ ҳифозат кунад?!"
Ӯ афзуд: "Ҳамла ба тасисоти атомӣ таҳти подгоҳҳи як ҷинояти бузург аст. Адами садури қатъномаи маҳкумият дар Шӯрои Ҳукком ва Шӯрои Амният ва адами маҳкумияти ҳамлаҳо тавассути мудири кулли Ожонс ва бархе аъзои доимии Шӯрои Амният, чӣ паёме метавонад барои кишварҳои узви Ожонс дошта бошад?! Чаро ин кишварҳо ва ниҳодҳо дар баробари берун мондани режими саҳюнистӣ аз муоҳидаи адами густариш ва тавсиаи барномаи силоҳи ҳастаӣ тавассути ин режим сукут кардаанд?! Оё ин сукут, ин паёмро ба кишварҳое мисли Эрон намедиҳад, ки агар узви муоҳидаи адами густариш набошед, на танҳо тааҳҳуде надоред, балки подош ҳам дарёфт хоҳед кард ва дар масуният ба сар хоҳед бурд?!"
Нақзи қоидаи омра «манъи таҷовуз»
Ӯ афзуд: "Тибқи ҳуқуқи байналмилал, иртикоби як амали мутахаллифонаи байналмилалӣ, мустаззими масъулияти байналмилалӣ аст ва мутахаллиф, муваззаф ба ҷуброни хисорот ва адами такрор аст."
Ин дипломати аршади эронӣ гуфт: "Ҷумҳурии Исломии Эрон дар канори дифоъи қатъӣ ва машруъ аз мардум ва сарзамини худ, тамоми ҳуқуқи худро барои таҳаққуқи адолат аз тариқи маҷорӣи дипломатӣ, ҳуқуқӣ ва қазоии байналмилалӣ, аз ҷумла аз тариқи додгоҳҳо ва маҳокими байналмилалӣ, пайгирӣ мекунад. Давлатҳо аз ба расмият шинохтани вазъиятҳои ношӣ аз нақзи қавоиди омра байналмилалӣ манъ шудаанд, дар ғайри ин сурат муҷиби масъулияти байналмилалӣ барои онҳост. Иқдомоти таҷовузкоронаи режими Исроил ва Амрико алайҳи Эрон, нақзи қоидаи омра «манъи таҷовуз» аст ва давлатҳои сеюм маҷоз ба шиносоии онҳо ба унвони иқдомоти қонунӣ ва ироаи кумак ё мусоидат дар ҳифзи чунин вазъиятҳое нестанд."
Се кишвари аврупоӣ фақат ҷойгоҳи қонунӣ доранд
Ин дипломати аршади эронӣ гуфт: "Як давлати дорои силоҳи ҳастаӣ дар муоҳидаи адами густариш ва як режими дорои силоҳи ҳастаӣ берун аз муоҳида ба тасисоти ҳастаии як давлати узви муоҳидаи адами густариш, ки зери подгоҳҳои Агентии Байналмилалии Энергияи Атомӣ қарор доштанд, ҳамлаи низомӣ кардаанд. Ҳоло се давлати аврупоӣ, ки ду давлат аз онҳо узви доимии Шӯрои Амнияти Милали Муттаҳид ҳастанд ва маводи қатъномаи 2231 ҳамин Шӯроро нақз кардаанд, қасди худро барои бозгардондани таҳримҳои Шӯрои Амният, ки ду даҳа қабл ба далели фаъолиятҳои ҳамин тасисоте, ки мавриди ҳамла қарор гирифта ва муддаӣ ҳастанд нобуд шудаанд, ва дар асари Барҷом хотима ёфтаанд, ошкор кардаанд."
Ӯ афзуд: "Ин мизон аз стандартҳои дугона ва беэътиноӣ ба усул ва аҳдофи Шӯрои Амнияти Милали Муттаҳид тавассути худи аъзо ҳақиқатан ғайри қобили дарк аст."
Ғарибободӣ баён кард: "Се кишвари аврупоӣ фақат ҷойгоҳи қонунӣ доранд ва аз онҷо ки онон ба тааҳҳудоти калидии худ зил Барҷом амал накардаанд ва дар ҷараёни таҷовузи ахир низ аз мутаҷовиз ҳимоят карданд, ҳар гуна талош барои фаъол кардани механизми триггер он ҳам дар мавриди тавофуқе, ки 7 сол аст иҷро намешавад, сӯъистифода ва ғайриқонунӣ маҳсуб мешавад ва бояд рад шавад."
Таърих қазоват хоҳад кард
Ин дипломати аршади эронӣ гуфт: "Мо бар ин боварем, ки сулҳ бо бомб ва иҷбор ба даст намеояд, балки аз тариқи эҳтиром ба ҳуқуқ, адолат ва дипломатия ҳосил мешавад. Одиисозии таҷовуз бояд ба суръат рад шавад."
Ӯ гуфт: "Шӯрои Амният набояд ба абзоре дар хидмати манофеъи қудратҳои хос табдил шавад, балки бояд ҳофизи адолат, сулҳ ва амният барои ҳамаи кишварҳо, фориғ аз андоза, қудрат ё гароиши сиёсиашон бошад."
Ғарибободӣ афзуд: "Мутаассифона, бояд бо суръат эълом кунем, ки Шӯрои Амният натавониста ё нахостааст ба таҷовузоти ошкоро алайҳи ҳокимияти миллии бархе кишварҳо, ишғоли низомии сарзаминҳо, наслкушӣ, муҳосираҳои иқтисодии ғайриқонунӣ, ва ҳимоят аз терроризми давлатӣ посухи муносиб ва қатъӣ диҳад. Феҳристи ин нокомиҳо, тӯлонӣ ва нигаронкунанда аст."
Ӯ баён кард: "Таърих қазоват хоҳад кард, ки оё Шӯрои Амният, вазифаи хатирӣ худро дар баробари миллатҳо ба дурустӣ анҷом додааст ё хайр. Фурсат барои ислоҳ, бознигарӣ ва бозгашт ба усули аввалияи маншури Милали Муттаҳид ҳанӯз вуҷуд дорад, аммо ин фурсат абадӣ нест."
Касе гирифтори сӯъи муҳосиба нашавад
Ӯ бо баёни ин ки Эрон кишвари сулҳҷӯст, ёдовар шуд: "Аммо касе гирифтори сӯъи муҳосиба нашавад. Мо дар муқобили таҷовуз, муттаҳид ва қатъӣ меистем ва ба мутаҷовизон дарси сахте медиҳем."
Ғарибободӣ идома дод: "Таҷовузоти ахир дар ҳоле рӯй дод, ки мо дар миёнаи музокироти ҳастаӣ бо Амрико будем, ки худ ҳокӣ аз ин аст, ки Амрико дар музокира содиқ набуда ва барномаи ҳастаӣ низ баҳонае беш нест. Душманони Эрон, истиқлол ва ваҳдати миллии Эронро нишона гирифтаанд, ки нерӯҳои мусаллаҳи муқтадир ва мардуми муттаҳиди мо ононро комилан ноумед карданд. Эрон, сарафроз ва устувор истодааст."
Муовини вазири хориҷӣ гуфт: "Мо ба дунболи ҷанг набудем, аммо бо дарандагии шер аз мардум ва кишвари худ дифоъ мекунем. Мутаҷовизон бояд бидонанд, ки тавтиаҳои онон шикаст мехӯрад ва ин Эрон аст, ки пойдор мемонад."
