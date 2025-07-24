Таъкиди нахуст вазири Ироқ бар расмӣ будани Ҳашд-уш-Шаъбӣ

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — дар пайи тамосӣ телефонии Марко Рубио вазири хориҷаи Амрико бо Муҳаммад Шиёъ ал-Судонӣ нахуст вазири Ироқ, яке аз меҳварҳои аслии гуфтугӯ, қонуни ҷадиди созмони Ал-Ҳашд-уш-Шаъбӣ буд, ки дар ҳоли баррасӣ дар Маҷлиси намояндагони Ироқ аст.
Ал-Судонӣ дар ин тамос таъкид кард: "Тарҳи ин қонун бахше аз раванди ислоҳоти амниятии давлати ӯст ва бар асоси барномаи расмии мусавваби парлумон иҷро мешавад."
Вай афзуд: "Ҳамон аз ниҳодҳое, чун дастгоҳи иттилоотӣ ва амнияти миллӣ, Ҳашд-уш-Шаъбӣ низ ниҳоде низомии расмӣ аст, ки таҳти фармондеҳии фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳ фаъолият мекунад."
Изҳороти Ал-Судонӣ дар ҳоле матраҳ шуд, ки Иёлоти Муттаҳида дар баёнияи расмӣ, нигаронии шадиди худро аз ин қонун иброз карда ва онро омиле барои тақвияти нуфузи Эрон ва тазъифи ҳокимияти Ироқ донистааст.
Ал-Судонӣ дар идома бар тааҳҳуди давлати Ироқ ба қонун, ҳокимияти миллӣ ва зарурати ислоҳи сохторҳои амниятӣ таъкид кард ва гуфт: "Ҳадаф аз ин қонун, ниҳодинасозии чорчӯби қонунӣ ва идории нерӯҳои мавҷуд аст."
