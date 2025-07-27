  1. Home
Яман боз ҳам бо мушаки «Фаластин 2» ба Исроил ҳамла кард

27 Июл 2025 - 11:38
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман аз ҳамлаи мушакӣ ва паҳподӣ ба чанд ҳадафи ҳассос дар сарзаминҳои ишғолӣ хабар дод. Сартиб Яҳё Сареъ эълом кард, ки як мушаки фаросадои «Фаластин 2» бо муваффақият ба як маркази ҳассоси режими саҳюнистӣ дар Беэр-Шева асиб кардааст.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) — Абна — ба гузориши расонаҳои яманӣ, сартиб Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, дар баёнияе расмӣ аз анҷоми ҳамлаи мушакӣ ва паҳподии густарда ба чанд ҳадафи ҳассос дар сарзаминҳои ишғолӣ хабар дод.

Сареъ эълом кард: «Нерӯҳои мусаллаҳи Яман бо як фурванд мушаки фаросадои «Фаластин 2» ба як ҳадафи ҳассос мутааллиқ ба режими саҳюнистӣ дар Беэр-Шева ҳамла кардаанд.»

Вай афзуд: «Ин амалиёт бо муваффақияти комил анҷом шуд ва ҳадафи мавриди назар ба дурустӣ асиб шуд.»

