Ирландия ва Испания бо Фаронса барои ба расмият шинохтани Фаластин ҳамсадо шуданд

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абно — Испания ва Ирландия аз тасмими Фаронса барои ба расмият шинохтани Фаластин ба унвони як кишвари мустақил истиқбол карданд. Педро Санчес, нахуст-вазири Испания, дар шабакаи иҷтимоии Икс навишт: «Ман аз ҳимояти Фаронса аз Испания ва дигар кишварҳои аврупоӣ дар ба расмият шинохтани кишвари Фаластин истиқбол мекунам.»
Вай ҳушдор дод, ки Бинёмин Нетаняҳу, нахуст-вазири Исроил, дар ҳоли нобудии роҳҳали ду давлатӣ аст ва таъкид кард: «Ин роҳҳал, танҳо роҳи мумкин барои сулҳ аст.»
Аз сӯи дигар, Саймон Ҳаррис, муовини нахуст-вазир ва вазири хориҷаи Ирландия, дар пости мушобеҳ аз эъломияи Эммануэл Макрон истиқбол кард ва онро «кумаки муҳимме ба иҷрои роҳҳали ду давлатӣ» хонд. Ҳаррис афзуд: «Ин иқдом заминаи пойдор барои сулҳ ва амнияти исроилиҳо ва фаластиниҳо эҷод мекунад.»
Макрон, раисҷумҳури Фаронса, низ дар баёнияе эълом кард, ки Париж дар сентябри 2025 дар Маҷмаъи умумии Созмони Милал расман Фаластинро ба расмият хоҳад шинохт.
Ӯ дар шабакаи Икс навишт: «Сулҳ имконпазир аст ва ин тасмим ношӣ аз таъаҳуди таърихии Фаронса ба сулҳе пойдор ва одилона дар Ховари Миёна аст.» Макрон ҳамчунин хостори оташбаси фаврӣ дар Ғазза, озодии асирони саҳюнист ва ирсоли кумакҳои башардӯстона шуд.
Бо ин ҳол, Олмон ҳамчунон мухолифи ба расмият шинохтани Фаластин аст ва муътақид аст ин иқдом «паёме иштибоҳӣ» ирсол мекунад. Ин дар ҳоле аст, ки кишварҳое монанди Ирландия, Испания ва Шветсия пештар аз Фаластин ҳимояти расмӣ кардаанд.
