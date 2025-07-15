Коргарони бандарӣ дар Юнон монеи ирсоли коло ба режими саҳюнистӣ шуданд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ коргарони бандири Пирейи Юнон рӯзи душанбе аз тахлияи маҳмулаи пӯлоди низомӣ ба мақсади сарзаминҳои ишғолӣ ҷилавгирӣ карданд. Дар таҷаммӯъе, ки дар эскалаҳои 2 ва 3 ин бандар баргузор шуд, аъзои иттиҳодия, ки фаъолони тарафдори Фаластин, гурӯҳҳои чапгаро ва қонунгузорони Ҳизби Коммунисти Юнон (KKE) низ ба онҳо пайвастанд, эълом карданд, ки иҷоза нахоҳанд дод ин бандар ба пойгоҳе барои ҳимоят аз қатли оми фаластиниён тавассути режими саҳюнистӣ табдил шавад. Маркос Бекрис, раиси Иттиҳодияи коргарони бандарҳои Юнон гуфт: Мо иҷоза нахоҳем дод, ки ин бандар ба пойгоҳе барои Амрико, НАТО ё Иттиҳодияи Аврупо табдил шавад. Ҳадафи мо ин аст, ки дар амал ҷилави тахлияи борро бигирем ва аз ҳамлу нақли ин маҳмулаи маргбор ба Исроил ҷилавгирӣ кунем. Мо дастҳои худро ба хун олуда нахоҳем кард, мо ҳамдаст ва дар айни ҳол ҳадафи интиқом нахоҳем шуд.
15 Июл 2025 - 10:51
News ID: 1707928
Source: ABNA
