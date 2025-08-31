Ахбор | Сарлашкар Мӯсавӣ : Ҳузури қудратҳои фароминтақаӣ омили нигаронӣ аст / Ал-Машот : Рӯзҳои сиёҳӣ дар интизори саҳюнистҳо аст

Амир сарлашкар Сайид Абдураҳими Мӯсавӣ раиси Ситоди кули неруҳои мусаллаҳи Эрон дар дидори Армен Григориян Дабири шӯрои амнияти Арманистон , гуфт : Ҳузури қудратҳои фароминтақаӣ аз ҷумла Амрико омили нигаронӣ барои минтақааст . Ба гузориши Порс тудей , сарлашкар Мӯсавӣ дар ин дидор бо ишора бар муштаракоти торихӣ ва фарҳангии ду кишвар ва таъкид бар инки тавофуқи сулҳи Арманистон бо Ҷумҳурии Озарбойҷон сулҳу амниятро дар минтақа ба армағон меоварад , гуфт : Ин равандҳо ҳамвора мавриди истиқболи Ҷумҳурии Исломии Эрон мебошад ва ҳузури қудратҳои фароминтақаӣ аз ҷумла Амрико омили нигаронӣ барои минтақааст . Мӯсавӣ изҳор дошт : Ҳамон тавр ки воқеиятҳои таърих бар ҳокимияти дӯстӣ ва ҳусни нияти мутақобили байни ду кишвар саҳм мегузорад , нақши манфии Амрико дар минтақаро низ таъйид мекунад ва зарурӣ аст барои коҳиши нигарониҳо , созу кори лозим андешида шавад .
Рӯзноманигори беларӯсӣ : Қудрати Эрон таҳсин барангез аст
Григори Озоринук рӯзноманигору фаъоли расонаии аҳли кишвари Беларӯс бо ишора ба ҷанги таҳмилии 12 рӯзаи режими саҳюнистӣ муътақид аст : Меҳан парастони кишвари мо , қудрату шуҷоати мардуму Раҳбари Эрони бузургро таҳсин мекунанд .
Пажӯҳишгарони ҷавони кишварҳои БРИКС , меъмории навини иқтисоди ҷаҳонро баррасӣ карданд
Пажӯҳишгарони ҷавон аз кишварҳои узви БРИКС дар нишастӣ дар Бразилия , мавзӯъоте ҳамчун меъмории навини иқтисоди ҷаҳон ва истиротижиҳои муқобила бо осори ношӣ аз тағироти иқлимиро баррасӣ карданд . Муассисаи иқтисоди донишгоҳи Компиноси Бразилияи мизбони ин нишаст буд ки бо ҳузури шуморӣ аз донишҷӯёни мақтаи таҳсилоти такмилӣ ва муҳаққиқони ҷавон аз кишварҳои узви гуруҳи БРИКС барпо шуд . Роҳбурдҳои ҳалу фасли чолишҳои фарорӯии кишварҳои узви гуруҳи БРИКС ва сиёсатҳоӣ барои тамини молии пружаҳои зист муҳитӣ дар кишварҳои ҷануби ҷаҳон дар ин нишаст баррасӣ шуд .
Ал-Машот : Рӯзҳои сиёҳӣ дар интизори саҳюнистҳо аст
Меҳдӣ ал-Машот раиси шӯрои олии сиёсии Яман дар изҳороте хитоб ба шаҳракнишинҳои саҳюнист , гуфт : Интиқоми мо тӯл нахоҳад кашид , ба хотири ҷиноятҳои режими ҷинояткори ишғолгар , рӯзҳои сиёҳӣ дар интизор шумо аст . Ал-Машот афзӯд : Саҳюнистҳои ғосиб ҳануз фурсат доранд ба кишварҳои худ бозгарданд . Вай гуфт : Аз ҳамаи мардуми саросари ҷаҳон мехоҳем ки аз ҳаргуна ҳамкорӣ бо режими саҳюнистӣ худдорӣ кунанд .
Алхаз Алӣ : Ҳифз Ал Ҳашад аш-Шаъбӣ хостаи ҳамаи миллати Ироқ аст
«Шайх Қайс Алхаз Алӣ » Дабирикули ҷунбиши Асоиб аҳл Алҳақи Ироқ дар изҳоротӣ таъкид кард ки вуҷӯди ( басиҷи мардумӣ ) хостаи ҳамаи мардум Ироқ аст . Алхаз Алӣ гуфт : Идғоми Алҳашад аш-Шаъбӣ барои нахустин бори тавассути сафири Англис матраҳ шуд . Вай афзуд : Ҳангомӣ ки мо хостори хурӯҷи низомиён Амрико мешавем мегӯянд ки ДИИШ ҳамчунон вуҷӯд дорад аммо замонеки онҳо хостори инҳилоли Алҳашад аш-Шаъбӣ ҳастанд мегӯянд ки ДИИШ заъиф шудаасту ниёзӣ ба вуҷӯди алҳшд аш-Шаабӣ нест .
Вазири хориҷаи Норвегия : Маҳкӯм кардани ҷиноятҳои Исроил кофӣ нест
Вазири хориҷаи Норвегия дар изҳоротӣ таъкид кард ки дигар маҳкӯм кардани ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ барои тағйири рафтори он кофӣ нест . Вазири хориҷа Норвегия гуфт : Агар бихоҳем андаки эътибор барои мо боқӣ бимонад бояд ҷиноятҳои ваҳшатноке, ки ( режими ) Исроил дар борикаи Ғазза ва Каронаи Бохтарӣ муртакиб мешавадро маҳкӯм кунем . Вай афзуд : Акнӯн бояд битавонем ( режими ) Исроилро таҳрим кунем зеро токунӯн маҳкӯм кардан , барои тағйири рафтори Исроил кофӣ набӯдааст .
Your Comment