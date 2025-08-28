Тройкаи аврупоӣ дар остонаи бозгардони таҳримҳои СММ алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Ахли Байт (АБНА), чаҳор дипломат эълон карданд, ки эҳтимол дорад кишварҳои тройкаи аврупоӣ (Бритониё, Фаронса ва Олмон) пагоҳ панҷшанбе раванди бозгардони таҳримҳои Созмони Милали Муттаҳид алайҳи Эронро оғоз кунанд. Бо ин ҳол, ин кишварҳо умедворанд, ки Эрон дар тӯли 30 рӯз ӯҳдадориҳоеро дар бораи барномаи ҳастаии худ пешниҳод кунад, ки онҳоро ба таъхири иқдомоти амалӣ мутмаин созад.
Дар ҳамин замина, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Олмон имрӯз чоршанбе эълон кард, ки Фаронса, Бритониё ва Олмон ҳамчунон омодаи фаъолсозии механизми бозгардони таҳримҳои СММ ҳастанд. Ин мавқеъ пас аз нишасти сеҷониба бо Эрон дар Женево рӯзи сешанбе иттихоз шуд; нишасте, ки бо ҳадафи эҳёи талошҳои дипломатӣ дар бораи барномаи ҳастаии Эрон баргузор гардид.
Сухангӯи олмонӣ дар нишасти хабарӣ илова кард, ки бо вуҷуди нарасидан ба натиҷаи қатъӣ дар музокирот, имкони бозгардони таҳримҳо ҳамчунон рӯи миз аст, аммо се кишвари аврупоӣ ба талош барои ёфтани роҳи ҳалли дипломатӣ идома хоҳанд дод.
Ӯҳдадории Эрон ба дипломатия
Казем Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дирӯз сешанбе бар пойбандии кишвараш ба дипломатия ва роҳи ҳалли судманд барои ду тараф таъкид кард ва гуфт, ки ҳоло вақти он расидааст, ки тройкаи аврупоӣ ва Шӯрои Амният тасмими дуруст иттихоз кунанд.
Ӯ илова кард, ки тарафҳо дидгоҳҳои худро дар бораи қатъномаи 2231-и Шӯрои Амният баррасӣ карданд; қатъномае, ки аз тавофуқи ҳастаии соли 2015 миёни Эрон ва қудратҳои ҷаҳонӣ ҳимоят мекунад.
Нишасти Женево ба баррасии дархостҳои Ғарб барои азсаргирии бозрасиҳои Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ аз сайтҳои ҳастаии Эрон бахшида шуда буд ва ҳадафи он эҳёи роҳи дипломатӣ барои расидан ба тавофуқ ё мувоҷеҳа бо бозгашти таҳримҳое буд, ки мувофиқи тавофуқи соли 2015 лағв шуда буданд.
Муддати ниҳоӣ ва бозгашти бозрасон
Дар аввали имсол, кишварҳои аврупоӣ бо Амрико тавофуқ карданд, ки агар Эрон то поёни моҳи август ба шартҳои мушаххас посух надиҳад, механизми "маша" фаъол шавад. Ин шартҳо шомили азсаргирии музокирот бо Амрико, иҷозаи дастрасии бозрасони Ожонс ба сайтҳои ҳастаии Эрон ва равшан шудани вазъияти беш аз 400 килограмм ураниуми бо ғанати баланд буд.
Рафаэл Гроссӣ, мудири кулли Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ, имрӯз чоршанбе эълон кард, ки бозрасони Ожонс пас аз ғайбати беш аз 7 ҳафта ба Эрон бозгаштаанд ва ният доранд фаъолиятҳои худро аз сар гиранд.
Дар посух, Аббос Ароқчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, таъкид кард, ки вуруди бозрасони Ожонс ба кишвар бо тасмими Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ анҷом шуда ва ҳадафи он назорат бар раванди ивази сӯхт дар нерӯгоҳи Бушаҳр будааст.
Вай таъкид кард, ки бар хилофи иддаои бархе аз намояндагон, қонуни тасвибшудаи Маҷлис нақз нашудааст. Мувофиқи ин қонун, ҳамкорӣ бо Ожонс ба тасмимҳои Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ вобаста аст ва ҳама дархостҳои Ожонс бояд ба ин Шӯро арҷаъ дода шавад.
Бо ин ҳол, бархе аз намояндагони Маҷлиси Эрон имрӯз чоршанбе нисбат ба иҷозаи бозрасӣ дар нерӯгоҳи Бушаҳр ва маркази таҳқиқотии Теҳрон эътироз карданд ва онро муғоир бо қонуни тасвибшудаи Маҷлис донистанд. Ин қонун, ки дар 26 июн тасвиб шуд ва аз сӯи Шӯрои Нигаҳбон низ тасдиқ гардид, давлатро муваззаф мекунад, ки аз вуруди бозрасони Ожонс ҷилавгирӣ карда ва тамоми фаъолиятҳои бозрасиро мутаваққиф кунад. Эрон Ожонси Энержии Атомиро ба ширкат дар фаъолиятҳои ҷосусӣ ва фароҳам кардани замина барои ҳамлаҳои Исроил ва Амрико муттаҳам кардааст.
