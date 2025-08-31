Чаро Русия иқдоми Аврупоро дар фаъолсозии механизми снэпбэк ғайриқонунӣ медонад?

Се кишвари аврупоии узви БАРҶОМ, шомили Англия, Фаронса ва Олмон (Тройкаи аврупоӣ) рӯзи панҷшанбе ба сурати расмӣ «огоҳинома»-и фаъолсозии механизми снэпбэкро барои бозгашти таҳримҳо зидди Эрон ба Шӯрои Амнияти Созмони Милал ирсол карданд. Ин се кишвари аврупоӣ, ки то кунун ба тааҳҳудоти БАРҶОМ-ии худ амал накардаанд, гуфтаанд, ки дар тайи 30 рӯзи оянда омодаи музокира бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи тавофуқи ҳастаӣ ҳастанд, ки метавонад раванди бозгашти таҳримҳоро мутаваққиф кунад. Бино ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз ИРНА, Вазорати умури хориҷаи Русия рӯзи ҷумъа, дар баёнияе афзуд: Аврупоиҳо ҳақ надоранд тибқи банди 11-и қатъномаи 2231, бо давр задани марҳилаи ҳалли ихтилоф дар Комиссияи муштарак, ҳамон тавре, ки дар банди 36-и БАРҶОМ пешбинӣ шудааст, «шикоят» ба Шӯрои Амнияти Созмони Милал пешниҳод диҳанд.
Иддаоҳои Аврупо сиҳҳат надорад
Вазорати умури хориҷаи Русия ҳамчунин таъкид кард: Иддаоҳои се кишвари аврупоӣ мабнӣ бар ин ки тамоми иқдомоти лозимро дар ин замина анҷом додаанд, сиҳҳат надорад. Дар ин баёния ёдоварӣ шудааст: Комиссияи муштараки БАРҶОМ барои баррасии иддаоҳои Аврупо 14 январи соли 2020 ташкил нашуд ва созукори ҳалли ихтилофи пешбинишуда дар банди 36-и БАРҶОМ фаъол нашуд. Ин баёния меафзояд: Ин мавзӯъ, ба вижа, мустақиман дар мавзеъҳои Вазорати умури хориҷаи Русия дар 14 ва 24 январи соли 2020 баён шудааст, ки мухолифони аврупоии мо тарҷеҳ медиҳанд онро ба хотир наёваранд. Вазорати умури хориҷаи Русия тасреҳ кард: Мо борҳо дар ҷаласаҳое, ки ба баррасии гузоришҳои Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар бораи иҷрои қатъномаи 2231 ихтисос дода шудааст, тавзеҳоте дар ин маврид пешниҳод додаем.
Иқдоми Аврупо, нақзи қатъномаи Шӯрои Амният аст
Вазорати хориҷаи Русия ҳамчунин дар ин баёния хотирнишон кард: Аврупоиҳо бо идомаи тарвиҷи ривояти таҳрифшудаи худ аз воқеаҳо, бори дигар дар баробари ҳақиқат муртакиби гуноҳ мешаванд, зоҳиран комилан мутаваҷҷеҳ нестед, ки муроҷиат ба Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид бо давр задани муқаррароти банди 36-и БАРҶОМ, худ нақзи ин қатънома аст.
Эрон чандин сол БАРҶОМ-ро содиқона иҷро кард
Вазорати умури хориҷаи Русия дар идомаи ин баёния ёдовар шуд: Эрон пас аз инъиқоди БАРҶОМ ва иҷрои содиқонаи он барои чандин сол, аз ҷумла як сол пас аз хуруҷи якҷонибаи Амрико аз «тавофуқи ҳастаӣ», ба тамоми саволҳое, ки дар мавриди он матраҳ шуда буд, посух додааст, то равшан шавад, ки худи тавофуқоти басташуда кадомҳоянд. Дар ин баёния омадааст: Ин мавзӯъ дар гузоришҳо ва тасмимоти марбутаи Ожонси байналмилалии энергии атомӣ мунъакис шудааст, ки Аврупо имрӯз тамоюле надорад дарбораи онҳо суҳбат кунад.
Монеаҳо бар сари роҳи иҷрои БАРҶОМ-ро се кишвари аврупоӣ эҷод карданд
Вазорати умури хориҷаи Русия ҳамчунин тасреҳ кард: Монеаҳо бар сари роҳи иҷрои БАРҶОМ на тавассути Эрон, балки тавассути кишварҳои ғарбӣ, аз ҷумла Англия, Олмон ва Фаронса эҷод шудааст, ки иҷоза надоданд «тавофуқи ҳастаӣ» эҳё шавад, агарчи тарафи эронӣ дар моҳи декабри соли 2022 барои ин кор омода буд.
Адами иҷрои БАРҶОМ тавассути Амрико ва Аврупо, наметавонад далеле барои эҳёи таҳримҳо бошад
Вазорати хориҷаи Русия дар ҳамин ҳол таъкид кард: Мо қотеъона муътақидем, ки адами иҷрои БАРҶОМ ба далели тақсири амрикоиҳо ва аврупоиҳо наметавонад мабное барои таҳмили хостаҳое ба Теҳрон мутобиқ бо таҳримҳои лағвшудаи қаблӣ бошад, ба вижа аз он ҷое, ки чунин хостаҳое муддатҳост, ки аҳамияти худро аз даст додаанд.
Аврупоиҳо ба худ биёянд
Дар идомаи баёнияи Вазорати умури хориҷаи Русия омадааст: Кишварҳои аврупоии ширкаткунанда дар БАРҶОМ бо иқдоми амдии хориҷ аз чорчӯби қонунӣ ва таҳрики соири кишварҳо ба иттихози масири худсарона, танҳо мавқеияти худро ба унвони ноқизон бадтар мекунанд, ки қобили сарзаниш ва ғайриқобили қабул аст. Ин баёния меафзояд: Мо аз онҳо мехоҳем, ки ба худ биёянд ва қабл аз ин ки мунҷар ба оқибатҳои ҷуброннопазир ва як фоҷиаи ҷадид шаванд, дар тасмимоти иштибоҳии худ таҷдиди назар кунанд. Мо мутмаин ҳастем, ки роҳкори онҳо барои муқобила бо Теҳрон ҳеҷ дурнамое надорад.
