Ахбор | Пизишкиён: Эрон бо қудрат дар муқобили мутаҷовиз меистад; тазоҳуроти зиддисаҳюнистии мардуми Бангладеш

Масъуд Пизишкиён, раисиҷумҳурии исломии Эрон шомгоҳи ҷумъа дар нишасти расонаӣ дарбораи мавзеи давлат нисбат ба фаъол шудани снэпбэк изҳор дошт: Эрон аслан дунболи фаъол шудани снэпбэк нест. Бино ба гузориши Порс Тудей, Пизишкиён афзуд: Ҷои пурсиш дорад, ки бархе кишварҳои аврупоӣ, ки худашон ноқизи бисёре аз қавонини байналмилалӣ ҳастанд, имрӯз моро муттаҳам мекунанд, ки чорчӯбаеро риоя накардаем; чи гуна метавон аз чунин кишварҳое ин гуна иддаоҳоро пазируфт?
Пизишкиён таъкид кард: Мо дунболи ҷанг нестем, вале агар бихоҳанд таҷовуз кунанд, бо қудрат дар муқобили онҳо меистем.
Путин: Равобити Русия ва Чин омили суботбахш дар ҷаҳон аст
Владимир Путин, раисиҷумҳури Русия дар остонаи сафар ба Чин дар мусоҳибае, ки рӯзи шанбе дар хабаргузории Шинхуа мунташир шуд, гуфт: равобити Маскав ва Пекин омили муҳиме дар эҷоди субот дар сиёсати ҷаҳонӣ аст. Вай таъкид кард: шарикии стратегии Русия ва Чин ба унвони нерӯи суботбахш амал мекунад. Мо ба унвони 2 қудрати аслии Евроосиё наметавонем нисбат ба чолишҳо ва таҳдидҳои пеши рӯи қитъаи худамон ва дунё бетафовут бошем.
Тазоҳуроти мардуми Бангладеш алайҳи ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ
Бино ба гузориши Анадолу, ҳазорон нафар аз мардуми Бангладеш рӯзи ҷумъа дар Дакка, пойтахти ин кишвар дар ҳимоят аз Фаластин тазоҳурот карда ва хостори иқдоми ҷаҳонӣ алайҳи режими саҳюнистӣ шуданд.
Размоиши Венесуэла дар авҷи таҳдидҳои Амрико
Расонаҳои хабарӣ рӯзи ҷумъа эълом карданд, ки як размоиши бузург дар Венесуэла дар авҷи таҳдидҳои Амрико баргузор шудааст. Хабаргузории Ассошиэйтед Пресс гузориш дод, ки Nicolás Maduro, раисиҷумҳури Венесуэла шахсан бар ин размоиши густурда таҳти унвони «Амалиёти вижаи инқилобӣ» назорат дошт; размоише, ки шомили парадҳо, тамрини тирандозӣ ва ҳамлаҳои шабеҳсозишуда ба ҳадафҳо буд.
Зарбаи сангини муқовимат ба саҳюнистҳо дар Ғазза
Расонаҳои саҳюнистӣ рӯзи ҷумъа аз вуқӯи ҳодисаи амниятии бисёр сахт дар навори Ғазза хабар доданд. Бар асоси гузоришҳои мунташиршуда аз сӯи ин расонаҳо, чархболҳои артиши режими саҳюнистӣ дар ҳоли тахлияи низомиёни худ таҳти оташи сангин ҳастанд. Бар асоси гузоришҳои мунташиршуда аз сӯи расонаҳои ибрӣ, артиши режими саҳюнистӣ дар маҳаллаи Зайтун дар ҷустуҷӯи чаҳор низомии худ аст, ки мафқуд шудаанд ва гузоришҳое мабнӣ бар асорати онҳо тавассути гурдонҳои Қассом вуҷуд дорад.
Улянов: Арзёбии Ироқчӣ аз иқдоми аврупоиҳо «бисёр дақиқ» аст
Михаил Улянов, намояндаи доимии Русия дар созмонҳои байналмилалии мустақар дар Вена шомгоҳи ҷумъа дар Твиттер навишт, ки арзёбии вазири умури хориҷаи Эрон аз иқдоми аврупоиҳо дарбораи фаъол кардани снэпбэк, «бисёр дақиқ» аст ва иқдомоти се кишвари аврупоӣ амалан ба нафъи мутаҷовиз ва ба зарари қурбонӣ аст. Ироқчӣ дар вокуниш ба иқдоми аврупоиҳо дар як пости Твиттерӣ навишта буд: Се кишвари аврупоӣ, ба намояндагӣ аз Исроил ва Иёлоти муттаҳида, тасмим гирифтаанд ба таври муғризона фишор бар мардуми Эронро дунбол кунанд. Ин иқдоми насанҷида – ки Эрон ба шиддат нисбат ба он ҳушдор додааст – ғайриахлоқӣ, ғайримуваҷҷаҳ ва ғайриқонунӣ аст.
Санъо: Ҳеҷ мақоми низомии Яман террор нашудааст
Бино ба гузориши Ал-Маёдин, манобеи огоҳ дар Вазорати дифои Яман дар Санъо рӯзи ҷумъа дар вокуниш ба иддаои режими саҳюнистӣ дарбораи террори фармондеҳони низомии Яман дар таҷовузи ахир ба ин кишвар таъкид карданд: Террори фармондеҳони низомии Яман ба ҳеҷ унвон сиҳҳат надорад. Манобеи мазкур афзуданд, ки он чӣ душмани саҳюнистӣ дарбораи террори фармондеҳони низомии Яман мунташир мекунад, сирфан ҷанги равонӣ аст.
Мамнуъияти вуруди Маҳмуд Аббос ва дипломатҳои фаластинӣ ба Амрико
Вазорати хориҷаи Амрико рӯзи ҷумъа эълом кард, ки ба Маҳмуд Аббос, раиси Ташкилоти худгардон ва соири дипломатҳои фаластинӣ барои ҳузур дар Маҷмаи Умумии Созмони Милал виза нахоҳад дод ва онҳо бояд талош барои ташкили кишвари Фаластинро мутаваққиф кунанд.
Вокуниши Чин ба таҳаррукоти Ғарб алайҳи Эрон
Вазорати хориҷаи Чин рӯзи ҷумъа дар баёнияе эълом кард: Эъмоли муҷаддади таҳримҳо алайҳи Эрон дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид иқдоми ғайрисозанда аст. Дар ин баёния омадааст: Мавзӯи ҳастаии Эрон дар марҳилаи ҳассосе қарор дорад ва гуфтугӯ ва музокира бояд аз сар гирифта шавад. Мо аз сулҳ ва гуфтугӯ барои бозгардонидани мавзӯи ҳастаии Эрон ба маҷрои дурусти он ҳимоят мекунем.
Ҳимояти вазирони дифои Аврупо аз афзоиши фишор бар Русия ва омӯзиши низомиёни Украина
Бино ба гузориши хабаргузории Франс Пресс, Kaja Kallas, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо рӯзи ҷумъа эълом кард, ки аъзои ин иттиҳодия аз афзоиши фишор бар Русия ва омӯзиши низомиёни Украина пас аз барқарории оташбас ҳимоят мекунанд. Kallas таъкид кард, ки ин иқдом бахше аз зимонатҳои амниятии ғарбӣ аст, ки барои кумак ба барқарории оташбаси эҳтимолӣ дар Украина пешниҳод хоҳад шуд.
