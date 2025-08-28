Ғарибободӣ: Аврупо асоси ҳуқуқии иҷрои "snapback" надорад / Раванди бозрасӣ оғоз нашудааст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Ахли Байт (АБНА), Ғарибободӣ шоми чоршанбе дар бораи мулоқоти дирӯзаш бо намояндагони се кишвари аврупоӣ – Бритониё, Олмон ва Фаронса – ва намояндаи Иттиҳоди Аврупо дар Женева гуфт: «Мо музокироти тӯлонӣ бо ҷонибҳои аврупоӣ ва намояндаи Иттиҳоди Аврупо доштем ва мавзӯи асосии гуфтугӯҳо қатъномаи 2231-и Шӯрои Амнияти СММ буд, ки ин рӯзҳо аврупоиҳо дар борааш изҳорот медиҳанд.»
Муовини вазир илова кард: «Мо ба таври возеҳ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба аврупоиҳо фаҳмондем, ки онҳо ягон мавқеъ ва асоси ҳуқуқӣ барои фаъолсозии "snapback" надоранд ва ин мавзӯъро ба таври пурра барояшон шарҳ додем.»
Ин дипломати аршади Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ишора ба амалкарди аврупоиҳо дар солҳои гузашта қайд кард: «Гарчанде онҳо дидгоҳи дигар доранд, аммо воқеият ин аст, ки аврупоиҳо ҳафт сол боз БарҶОМ-ро иҷро накардаанд. Бо ин ҳол, бо бепарвоии комил даъво мекунанд, ки ба ӯҳдадориҳои худ амал кардаанд. Мо ба онҳо гуфтем, ки агар воқеан БарҶОМ-ро иҷро кардаед, гузорише пешниҳод кунед, ки нишон диҳад, чӣ корҳое анҷом додаед. Нишондиҳандаҳо ва иттилооти мавҷуд нишон медиҳанд, ки Аврупо на танҳо дар 7 соли гузашта БарҶОМ-ро иҷро накарда, балки ҳатто таҳримҳои ҷадид низ ҷорӣ кардааст. Охирин намунаи ин таҳримҳо чанд моҳ пеш алайҳи киштиронӣ ва саноати ҳавоии Эрон ҷорӣ шуд.»
Ғарибободӣ дар суҳбат бо расонаи миллӣ таъкид кард: Аз нигоҳи ҳуқуқӣ, ин кишварҳо ҳаққи истифода аз механизмаи "snapback"-ро надоранд.
Ӯ гуфт: «Аврупоиҳо як моҳ пеш идеяи тамдидро пешниҳод карда буданд, аммо мо ёдовар шудем, ки салоҳияти ин мавзӯъ дар Шӯрои Амнияти СММ аст ва ҳар тасмим бояд дар он чаҳорчӯб гирифта шавад.»
Вай бо ишора ба мавзеъгирии муштараки Русия ва Чин дар Шӯрои Амният илова кард: «Барои аврупоиҳо равшан кардем, ки агар онҳо аз ин роҳ сӯиистифода кунанд ва ба некиву талошҳои дипломатии Эрон беэътиноӣ нишон диҳанд, Ҷумҳурии Исломии Эрон вокуниши лозимро нишон хоҳад дод. Дар сурати фиристодани нома аз сӯи онҳо, Эрон низ огоҳиҳо ва иқдомоти мутақобили худро ба Шӯрои Амният пешниҳод хоҳад кард.»
Ғарибободӣ ҳамчунин огоҳ кард: «Агар чунин иқдоме сурат гирад, роҳи ҳамкории кунунии Эрон бо Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ қатъ хоҳад шуд ва дигар маъное барои идомаи ҳамкорӣ боқӣ нахоҳад монд. Дар ин ҳолат, Аврупо худро аз майдони гуфтугӯ бо Эрон канор хоҳад гузошт ва бояд танҳо бо аъзои Шӯрои Амният вориди музокира шавад.»
Вай дар айни замон таъкид кард: «Омодагии Эрон барои ҳамкорӣ ва идомаи тамосҳои дипломатӣ ҳамчунон вуҷуд дорад. Интихоб бо Аврупост; ё роҳи танишро интихоб кунанд, ё роҳи ҳамкорӣ ва таъовун. Агар онҳо роҳи сӯиистифодаи ҳуқуқӣ ва сиёсиро интихоб кунанд, Эрон вокуниши лозимро нишон хоҳад дод. Умедворем рафтори аврупоиҳо оқилона ва ба дипломатия асос ёбад.»
Муовини вазири корҳои хориҷӣ дар бахши дигари суханонаш ба мавзӯи бозрасиҳо ишора кард ва гуфт: «Даъвоҳо дар бораи оғози дубораи раванди бозрасиҳо дар Эрон дуруст нест. Қонуни Маҷлиси Эрон дар ин бора равшан аст. Ҳузури чанд бозраси Ожонс танҳо бо иҷозатҳои қонунӣ ва барои назорат бар боргузорӣ ва ивази сӯхти нерӯгоҳи Бушаҳр анҷом гирифтааст, ки бар асоси тавофуқи Эрон ва Русия ва бо ӯҳдадории назорати Ожонс сурат мегирад. Агар ин бозрасӣ анҷом нашавад, фаъолияти нерӯгоҳ халалдор хоҳад шуд.»
Вай илова кард: «Тасмимгирии асосӣ дар бораи ҳамкорӣ бо Ожонс бар ӯҳдаи Шӯрои Олии Амнияти Миллӣ аст ва ҳар тавофуқи эҳтимолӣ бояд аз ин роҳи қонунӣ гузарад. Музокирот бо Ожонс барои танзими тартиботи ҷадид дар ҷараён аст, аммо ҳанӯз ягон матни ниҳоӣ нашуда ва танҳо идеяҳо байни ду ҷониб табодул шудааст. Мавозеи усулии Эрон бояд дар ҳар тавофуқе ба назар гирифта шавад.»
Ғарибободӣ дар поён қайд кард: «То ин лаҳза ягон раванди ҷадид барои бозрасиҳо оғоз нашуда ва танҳо мавриди хоси нерӯгоҳи Бушаҳр мувофиқи қонун анҷом шудааст. Агар аврупоиҳо иқдоми сиёсӣ анҷом диҳанд, ҳамин гуфтугӯҳои ҷории бо Ожонс низ таҳти таъсир қарор хоҳад гирифт.»
