Яҳё Сареъ: Бо мушаки «Фаластин 2» фурудгоҳи Лудро ҳадаф қарор додем

Ба гузориши хабаргузории Меҳр бо истинод ба Ал-Масира, Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман, гуфт: «Ягонаи мушакии нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар ҷараёни амалиёти вижа фурудгоҳи Луд дар минтақаи Яфои ишғолшударо бо мушаки баллистикии фаросавт Фаластин 2 ҳадаф қарор дод.»
Вай илова кард: «Ин амалиёт муваффақиятомез буд ва миллионҳо саҳюнистро ба сӯи паноҳгоҳҳо фирорӣ кард ва боиси таваққуфи парвозҳо шуд.»
Яҳё Сареъ таъкид кард: «Ин амалиёт дар пуштибонӣ аз миллати мазлуми Фаластин ва муҷоҳидони он ва дар вокуниш ба ҷиноятҳои наслкушии дастаҷамъӣ ва гурусна нигоҳ доштани сокинони Ғазза аз сӯи душмани исроилӣ анҷом шуд.»
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман изҳор дошт: «Эътирофи ҷаҳон ба дард ва ранҷи бародарони мо дар Ғазза, ки бар асари гуруснагӣ, муҳосира ва ҳамлаҳо мекашанд, уммати арабу исломиро мутаваҷҷеҳи масъулияти бузурги динӣ ва таърихӣ мекунад. Уммати исломӣ аз лиҳози динӣ, инсонӣ ва ахлоқӣ бояд дар ростои поён додан ба гуруснагӣ, рафъи муҳосира ва таваққуфи ҳамлаҳо ба Ғазза ҳаракат кунад.»
Яҳё Сареъ гуфт: «Яман, сарфи назар аз чолишҳо ё паёмадҳои он, аз мавқеи худ дар пуштибонӣ аз Ғазза то замоне ки муҳосира лағв нашавад ва ҳамлаҳо таваққуф нашавад, даст нахоҳад кашид.»
