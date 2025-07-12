Шаҳодати кӯчактарин асири собиқи фаластинӣ дар навори Ғазза

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – аз субҳи имрӯз шанбе, 16 фаластинӣ дар бомбаборони ҳавоӣ ва тӯпхонаии режими саҳюнистӣ ба манотиқи мухталиф дар навори Ғазза, ки шомили апартаментҳои маскунӣ ва чодарҳои маҳалли искони оворагон дар Дейр-ал-Балаҳ ва Хон-Юнис буд, ба шаҳодат расиданд.
Дар миёни шаҳидон, «Юсуф аз-Зиқ», кӯчактарин зиндонии собиқи ҷаҳон низ ҳузур дошт, ки дар ҷараёни бомбаборони апартаменти хонаводааш дар хиёбони ал-Савра дар маркази шаҳри Ғазза ба шаҳодат расид.
Юсуф дар соли 2008 дар зиндони режими саҳюнистӣ ба дунё омад ва номаш бо муборизаи модараш, «Фотима аз-Зиқ», озодшудаи фаластинӣ, ки ӯро пушти милаҳои зиндон ба дунё овард, гиреҳ хӯрдааст.
Низомиёни ишғолгари саҳюнистӣ дар 20 майи 2007 дар гузаргоҳи Байт-Ҳанун, Фотима аз-Зиқро боздошт карданд ва дар ниҳоят ӯ дар шароити бисёр сахти ҷисмонӣ ва равонӣ, бидуни муроқибати пизишкии муносиб, даврони борадорияшро дар зиндон тамом кард ва фарзандашро дар яке аз бемористонҳои ин режим ба дунё овард, дар ҳоле ки дастҳо ва пойҳояш бо занҷир баста шуда буд.
Дар октябри соли 2009 Юсуф ва модараш дар қолаби як муомилаи табодули асирон озод шуданд. Ин муомила шомили озодии 20 асири зани фаластинӣ дар ивази дарёфти видеое аз «Гилад Шалит», низомии асири саҳюнистӣ буд.
Пештар шаҳид Юсуф аз-Зиқ дар мусоҳибае бо Ал-Алам эълом карда буд: «Вақте аз зиндон озод шудам як сол ва нӯҳ моҳ син доштам ва акнун 15-сола ҳастам, паёми ман ба душман ин аст, ки ман вақте кӯчак будам дар муқобили ту муқовимат кардам ва ба умеди Худо дар бузургсолӣ низ муқовимат хоҳам кард ва арозӣ ишғолиро озод хоҳем кард.»
