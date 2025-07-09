Раббин Ҳамомӣ Лолазор: Иттиҳоди миллати Эрон монеъи нуфузи душман шуд / Истифода аз силоҳи қатли ом дар адиёни тавҳидӣ ҳаром аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — Раббин «Юнус Ҳамомӣ Лолазор» раҳбари динии калимиёни Эрон, субҳи рӯзи чаҳоршанбе 18 тирмоҳ дар ҳамоиши миллӣ «Адиёни илоҳӣ ва масъалаи таҳоҷуми саҳюнизм ва Ғарб ба Эрон», ки дар толори Аллома Ҷаъфарӣ Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва андешаи исломӣ баргузор шуд, бо таъкид бар аҳамияти сулҳ дар таълимоти адиёни илоҳӣ гуфт: «Ҳамеша инсонҳо орзуи сулҳу оромиш доштаанд ва ормони муштараки ҳамаи адиён, барқарории сулҳу амният дар дунёст.»
Вай бо ишора ба тақсимбандии ҷанг дар ойини Яҳуд афзуд: «Дар Яҳудият, ҷангҳо ба ду даста ҷанги воҷиб ва ихтиёрӣ тақсим мешаванд. Дар ҷараёни ҷанги 12-рӯза, Эрон ба баҳонаи воҳӣ мавриди таҳоҷум қарор гирифт ва сардорон ва донишмандони нахбаи эронӣ ҳадафи ҳамлаҳо қарор гирифтанд.»
Раббин Ҳамомӣ идома дод: «Бо ҳидояти Раҳбари инқилоб ва бо омодагиҳое, ки дар солҳои гузашта фароҳам шуда буд, иттиҳод ва инсиҷоми миллӣ бори дигар ошкор шуд. Дар ин ҷанг, миллат пешравтар аз масъулон амал кард, ва бархоста аз фарҳанг ва тамаддуни куҳани эронӣ, нишон дод, ки бо вуҷуди тафовут дар салиқаҳо, ҳеҷ эронӣ ватан ва ҳаммеҳани худро ба душман нахоҳад фурӯхт ва алайҳи кишвараш гом барнамедорад.»
Вай бо баёни ин ки дифоъи миллати Эрон аз меҳан, ҷои шукргузорӣ дорад, изҳор дошт: «Эрониҳо дар ин набард нишон доданд, ки нисбат ба дифоъ аз кишвари худ бетафовут намемонанд. Дар фарҳанги динии мо омадааст, ки яке аз аҳдофи офариниш, таксири инсонҳо ва шинохти Худованд аст. Ҳамаи инсонҳо аз як решаанд ва нобуд кардани як инсон, муодили нобудии ҳамаи инсоният аст. Аз ин рӯ, ҳеҷ кас набояд нисбат ба рехтани хуни инсонҳо бетафовут бимонад.»
Раҳбари динии калимиёни Эрон тасреҳ кард: «Миллати Эрон нисбат ба дифоъ аз худ бетафовут набудааст ва равшан аст, ки агар тавони дифоъи кишвар вуҷуд надошт, душманон ҳаргиз пешниҳоди оташбас ироа намекарданд.»
Вай дар идома бо ишора ба пешрафтҳои илмии Эрон дар заминаи ҳастаӣ гуфт: «Мо ба дунболи бомби атом набудаем, аммо бо вуҷуди ин нияти сулҳомез, мавриди ҳамла қарор гирифтем. Ҳеҷ кишваре ҳозир нашуд ба Эрон дар заминаи ҳастаӣ кӯмак кунад ва ҳамаи дастовардҳо натиҷаи талоши ҷавонон ва нухбагони эронӣ аст.»
Раббин Ҳамомӣ Лолазор таъкид кард: «Душманон набояд аз ҳамла ба марокизи ҳастаии Эрон эҳсоси пирӯзӣ кунанд, чаро ки ин марокиз бо қудрат ва кайфияти беҳтар бозсозӣ хоҳанд шуд. Дар бовари ҳамаи адиёни тавҳидӣ, истифода аз силоҳҳои қатли ом ҳаром аст ва чунин силоҳҳое машруъият надоранд.»
Вай бо ибрози ноумедӣ аз амалкарди ниҳодҳои ҷаҳонӣ дар қиболи Эрон гуфт: «Ҳеҷ эътимоде наметавон ба созмонҳои байналмилалӣ дошт, чаро ки онҳо ҳамлаҳо ба Эрон ва марокизи ҳастаиро маҳкум накарданд. Кишварҳои аврупоӣ ва ғарбӣ ҳамсафи Амрико буданд, аммо лутфи Худованд муҷиб шуд қудрат ва иқтидори Эрон ба намоиш гузошта шавад ва душманонро аз иқдомоти худ пушаймон созад.»
Раҳбари динии калимиёни Эрон ҳамчунин бо ишора ба пешинаи сулҳталабии миллати Эрон изҳор дошт: «Дар тӯли 300 соли ахир, Эрон ҳеҷ ҷангеро оғоз накарда ва ҳамвора нишон дода, ки ба дунболи сулҳ аст. Дар дохили кишвар низ, адиёни мухталиф бо сулҳ ва эҳтиром дар канори якдигар зиндагӣ мекунанд, ки нишондиҳандаи инсиҷом ва ҳамбастагии миллӣ аст.»
Вай дар поён бо таъкид бар омодагии дифоъии миллати Эрон хотирнишон кард: «Мо ба дунболи ҷанг нестем, аммо ҳаргиз аз худ дифоъ накарда боқӣ намемонем. Иттиҳоди миллӣ ва якпорчагӣ миёни миллат ва нерӯҳои мусаллаҳи Эрон вуҷуд дорад ва умедворем бо шаклгирии ҷабҳаи ҷаҳонии муқовимат аз сӯи миллатҳо, ба сулҳу оромиши ҷаҳонӣ даст ёбем.»
