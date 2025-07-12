Боздошти як ҷавони баҳрайнӣ ба далели изҳори назари ҳомиёна аз Эрон

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт (а) – Абно – мақомоти Баҳрайн «Ҳусайн Фарид Ал-Ҷазирӣ» аз сокинони шаҳри Аз-Заҳроро ба далели интишори назаре ҳимоятӣ аз Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Инстаграм боздошт карданд.
Ал-Ҷазирӣ, ки аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ аст, пас аз эҳзор ба Идораи кулли таҳқиқоти ҷиноӣ, боздошт ва сипас ба додситонӣ мунтақил шуд. Додситонӣ низ ҳукми боздошти ҳафт рӯзаи ӯро дар ҷараёни таҳқиқот содир кардааст.
Боздошти вай дар ҳоле сурат мегирад, ки созмонҳои ҳуқуқи башар борҳо нисбат ба саркӯби озодии баён дар Баҳрайн, ба вижа дар заминаи изҳори назарҳои сиёсӣ дар фазои маҷозӣ, изҳори нигаронӣ кардаанд.
