Хуруҷи «Таҳрируш-Шом» аз гурӯҳҳои террористӣ; бархӯрди дугонаи Вашингтон дар мубориза бо терроризм

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — Вазорати умури хориҷаи Амрико рӯзи душанбе бо садури дастури дохилӣ, гурӯҳи террористии Ҳайати Таҳрируш-Шомро аз феҳристи гурӯҳҳои террористии Амрико хориҷ кард.
Тибқи дастури мушоҳидашуда, «Марко Рубио» вазири умури хориҷаи Амрико ба ин вазоратхона дастур дода то гурӯҳи террористии Ҳайати Таҳрируш-Шомро аз феҳристи гурӯҳҳои террористии Амрико хориҷ кунад.
Тасмими Рубио бо талошҳои давлати «Доналд Трамп» раисҷумҳури Амрико барои одисозии равобит байни давлати «Абумуҳаммад ал-Ҷулонӣ» раисҷумҳури худхондаи Сурия, саркардаи Ҳайати Таҳрируш-Шом ва режими саҳюнистӣ ҳамзамон шудааст.
Ал-Ҷулонӣ собиқаи фаъолият дар Ал-Қоидаро дорад ва ӯ фармондеҳи шохаи ин гурӯҳи террористӣ дар Сурия буд.
Бархӯрди гузинишӣ бо мавзӯъи терроризм боис шуда, ки ҳеҷ гоҳ решаи терроризм дар минтақа хушконида нашавад
«Мурод Анандӣ» коршиноси масоили байналмилал дар гуфтугӯ бо ИСНО дар иртибот бо баёнияи ахири Вазорати хориҷаи Амрико мабнӣ бар ин ки ин кишвар номи гурӯҳаки террористии Таҳрируш-Шомро аз феҳристи гурӯҳҳои террористии хориҷӣ ҳазф кардааст ва ҳамчунин иқдоми чанд рӯз пеш раисҷумҳури Амрико мабнӣ бар лағви таҳримҳо алайҳи Сурия гуфт: «Баъд аз 11 сентябр «Буш писар» эълом кард, ки бузургтарин мамнӯъияти Амрико мубориза бо терроризм аст ва ҳатто онро ҳамтароз бо ҷанг унвон кард, чунон ки мақомоти Созмони Милал дар он муқаттаъ муътарид шуданд, ки набояд ба ин мизон ин масъала барҷастасозӣ шавад.»
Ӯ бо баёни ин ки «Вашингтон дар чорчӯби ҳамин нигоҳ бархе гурӯҳҳои машрӯъ ва номашрӯъро дар феҳристи гурӯҳҳои террористӣ қарор дод», хотирнишон кард: «Давлати Амрико мутаносиб бо сиёсатҳое, ки дар ҳавзаи байналмилал думбол мекард баъзан иқдом ба хориҷ кардани бархе аз ин гурӯҳҳо аз ин лист карда ва ҳатто онҳоро сафедшӯйӣ мекунад ва аз онҳо ба унвони гурӯҳҳои сиёсӣ ёд мекунад.»
Анандӣ бо баёни ин ки «бархӯрди гузинишӣ бо мавзӯъи терроризм ва мубориза бо гурӯҳҳои террористӣ боис шуда, ки ҳеҷ гоҳ решаи терроризм дар минтақа хушконида нашавад», тасреҳ кард: «Ба эътирофи Ҳиллари Клинтон вазири умури хориҷаи пешини Амрико давлати ин кишвар дар роҳандозии ДОИШ нақши мустақиме доштааст, баъд аз он дар ростои манофеи худ иқдом ба саркӯб ва нобудии ин гурӯҳ кард ва ҳатто баъид нест дар ростои бархӯрдҳои дугонае, ки бо мавзӯъи мубориза бо терроризм дорад як замоне низ ДОИШро аз листи гурӯҳҳои террористӣ хориҷ карда ва аз он ба унвони як гурӯҳи сиёсӣ ёд кунад.»
Ин рӯзноманигор дар идомаи сӯҳбатҳои худ ба бархӯрдҳои дугонаи Амрико бо дигар масоили байналмилал ишора кард ва гуфт: «Ин кишвар ба тасосулоти ҳастаии Эрон, ки узви муоҳидаи манъи интишоъ ва NPT аст ҳамла кард ва аз иқдомоти Исроил, ки дорои силоҳи ҳастаӣ аст ва узви NPT низ нест дар ҳамла ба Эрон дифоъ кард. Аз дигар сӯ давлати Амрико аз наслкушии режими саҳюнистӣ дар Ғазза ҳимоят мекунад ва чашми худро бар рӯи ин ҷиноятҳо бастааст, вале агар дар кишвари дигаре, ки ҳамсӯ бо Амрико нест, кӯчактарин иттифоқе бифтад муддаъи нақзи ҳуқуқи башар мешавад.»
Амрико дар таомул бо ҳокимони ҷадиди Сурия аз сиёсати сабзӣ ва чӯбдаст истифода мекунад
Ин коршиноси масоили байналмилал ҳамчунин бо ишора ба иқдоми давлати Амрико дар рафъи таҳримҳои давлати Сурия изҳор кард: «Онҳо дар таомул бо ҳокимони ҷадиди Сурия аз сиёсати сабзӣ ва чӯбдаст истифода мекунанд. Аз як тараф Исроил мураттаб Сурияро бомбаборон мекунад, аз дигар сӯ Амрико иқдом ба рафъи таҳримҳо мекунад ва муддаъӣ аст, ки ин заминаро фароҳам карда, ки Сурия вориди назми иқтисоди байналмилал шавад, вале аз дигар сӯ иҷоза намедиҳад, ки давлати Сурия ҳеҷ сохтори иқтисодӣ ва низомии мустаҳкаме дошта бошад, Вашингтон мехоҳад ин кишвар комилан таҳти амр бошад ва ҳеҷ гуна истиқомат ва муқовимате надошта бошад.»
Ин рӯзноманигор афзуд: «Амрикоиҳо саъй мекунанд, ки навъи иртиботашон бо ҳокимони ҷадиди Сурияро ба унвони як модел ва алгу матраҳ кунанд ва ба кишварҳои Ғарб Осиё бигӯянд, ки ҳар касе бо мост аз ин мазиятҳо бархурдор мешавад ва ҳар касе бо мо нест бо он бархӯрд мекунем.»
