Ансоруллоҳи Яман як киштии дар ҳоли ҳаракат ба Исроилро ҳадаф қарор дод

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абно ـ сартип Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард, ки дар ростои ёрӣ расонидан аз мазлумияти мардуми Фаластин ва пуштибонӣ аз нерӯҳои муҷоҳиди қаҳрамони он; нерӯҳои дарёии Яман киштии ETERNITY C-ро ҳадаф қарор доданд, ки ба самти бандири Умм Ар-Рашрош дар Фаластини ишғолӣ дар ҳаракат буд.
Вай хотирнишон кард, ки ин ҳамла бо як шаҳпод ва шаш мушаки болдор ва баллистик сурат гирифт.
Сартип Яҳё Сареъ тасреҳ кард, ки баъд аз ин амалиёт, гурӯҳе аз нерӯҳои вижаи нерӯҳои дарёии Яман барои наҷоти персонали киштӣ ва ироаи иқдомоти дармонӣ ба онҳо ва интиқолашон ба макони амн вориди амал шуданд.
Вай гуфт, ки ҳадаф қарор додани ин киштӣ пас аз он сурат гирифт, ки ширкати вобаста ба он ва ҳамон киштӣ таомул бо бандири Умм Ар-Рашрошро аз сар гирифтанд, ки ин нақзи ошкори дастури мамнӯъияти таомулот бо ин бандар буд. Ин киштӣ ҳамчунин ҳушдорҳои нерӯҳои дарёии Яманро рад карда буд.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман изҳор кард, ки нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар ба мамонеъат аз ҳаракати киштиҳои исроилӣ дар дарёи Сурх ва дарёи Араб идома медиҳанд ва ба тамоми ширкатҳое, ки бо бандарҳои Фаластини ишғолӣ таомул мекунанд, ҳушдор медиҳанд, ки киштиҳояшон ва персонали онҳо дар ҳар як аз ин манотиқ ҳадаф қарор хоҳанд гирифт.
Вай таъкид кард, ки ҳадаф аз ин мавзеъ маҷбур кардани душмани саҳюнистӣ ва ҳомиёнаш барои бардоштани муҳосира аз мардуми Ғазза ва таваққуфи таҷовузот алайҳи онҳо ва поён додан ба ҷанги кушторҷамъӣ дар ҳаққи онҳо аст.
Сартип Яҳё Сареъ гуфт: Мо ба амалиёти низомии худ барои пуштибонӣ аз мардуми мазлуми Фаластин ва муқовимати пойдори онҳо, ки аз тамоми уммат дифоъ мекунанд, идома медиҳем; то замоне ки таҷовузот алайҳи Ғазза мутаваққиф шавад ва муҳосира аз он бардошта шавад.
Your Comment