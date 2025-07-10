Иззат ар-Ришқ: Ғазза таслим нахоҳад шуд ва муқовимат, шурут ва муодилотро таҳмил мекунад

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абно ـ «Иззат ар-Ришқ», аз раҳбарони ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) эълом кард изҳороти «Бинямин Нетаняҳу», нахустназири режими саҳюнистӣ пиромуни озодии тамоми асирон ва таслим шудани Ҳамос, мунъакисгар таваҳҳумоти ношӣ аз шикасти равонӣ аст, на воқеиятҳои майдони набард.
Бар асоси гузориши хабаргузории Анадолу, ар-Ришқ дар идома афзуд: Пас аз онки фармондеҳони душман ба шикасти муфтазеҳонаи худ дар бозпасгирии зиндониёни саҳюнист аз тариқи амалиёти низомӣ эъзоъ карданд, акнун комилан возеҳу равшан аст, ки танҳо роҳи озодии онҳо, аз тариқи як тавофуқ ва муомилаи ҷиддӣ бо муқовимат сурат мегирад.
Вай ҳамчунин тасреҳ кард Ғазза ҳаргиз таслим нахоҳад шуд ва ин муқовимат аст, ки шурутро таҳмил хоҳад кард ҳамчуноне ки муодилотро рақам задааст.
Бинямин Нетаняҳу, ки рӯзи сешанбе ду бор бо раисҷумҳури Амрико дидор кард, имрӯз- чаҳоршанбе- гуфт: Дидори ман бо Трамп бар талошҳо барои озодии зиндониён дар Ғазза мутамарказ буд.
Нетаняҳу дар паёме забтшуда муддаӣ шуд: «Мо лаҳзае ақибнишинӣ нахоҳем кард ва ин (озодии гаравгонҳо) ба лутфи фишори низомии сарбозони шуҷоъи мо имконпазир шудааст.»
Пештар шабакаи қатарӣ «Ал-Ҷазира» гузориш дода буд дидори дувуми Трамп ва Нетаняҳу як соату 50 дақиқа ба тӯл анҷомида ва бидуни судури ҳеҷ баёния ё тавзеҳи расмӣ аз сӯи тарафайн поён ёфтааст.
Ал-Ҷазира навишт: «Ин мавзӯъ метавонад нишонае аз адами тавофуқ бар масоили матраҳшуда дар дидор бошад.»
Манобеъи ибрӣ ҳамчун «Йедиот Аҳаронот» низ муддаӣ шуданд, ки Трамп дар тӯли ин дидор, «фишори зиёде бар Нетаняҳу ворид кард то ба ҷанги Ғазза поён диҳад.»
Ин севумин сафари Нетаняҳу ба Иёлоти Муттаҳида аз замони оғози даври дувуми риёсатҷумҳурии Трамп дар 20 январ аст.
Режими саҳюнистӣ ҳамчунон ба ҳамлаҳои худ алайҳи мардуми бедифоъи Ғазза идома медиҳад.
Режими ёғӣ аз замони фурӯпошии оташбаси шикананда дар моҳи март, ҷанги худ алайҳи Ғаззаро аз сар гирифтааст. Нерӯҳои артиш ба бисёре аз манотиқи навори Ғазза, ба вижа дар ҷануб, пешравӣ кардаанд ва хостори тахлияи манотиқи васеъе дар шимол шудаанд. Артиши ишғолгар таҳдид кардааст, ки дар Ғазза мемонад ва аз манотиқи наве, ки аз марти тасарруф карда ва муҳосираи хафакунандае бар кумакҳои ғизоӣ ва пизишкӣ эъмол кардааст, ақибнишинӣ намекунад.
Your Comment