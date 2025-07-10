Исмоил Аш-Шариф: Бархе сарони кишварҳои аврупоӣ саҳюнисттар аз саҳюнистҳо ҳастанд

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абно ـ Исмоил Аш-Шариф коршиноси урдӯнӣ дар ёддоште дар рӯзномаи Ад-Дастури Урдун зимни интиқод аз стандарти дугонаи Ғарб дар мувоҷеҳа бо ҳуқуқи башар пардохт ва навишт: Бархе сарони кишварҳои аврупоӣ дар вафодорӣ ба саҳюнизм аз худ саҳюнистҳо низ пешӣ гирифтаанд.
Дар ин ёддошт омадааст: Дар Англия, Маҷлиси Умумии Бритониё ва расонаҳо аз ҷиноёти ҷангӣ дар Ғазза ё кушта шудан ё сӯзонида шудани ҳазорон кӯдаки ваҳшатзада наметарсанд. Аммо аз хонандае, ки алайҳи артише, ки муртакиби он ҷиноёт шуда буд, шиор медиҳад, хашмгин мешаванд. Дар он сӯ, Иёлоти Муттаҳида дар панҷ моҳ, се бор аз ҷинояткори ҷангӣ яъне Нетаняҳу истиқбол кард ва ӯро ба ҷои таҳвил ба мароҷиъи қазоӣ, ба унвони «қаҳрамонони даврон» аз ӯ таҷлил кард.
Ниҳодҳои ҳоким дар Ғарб ва лобиҳои саҳюнистӣ дар иқдомоти систематив ва бо ҳимоятҳои густардаи расонаҳое ҳамеша ривояти дурӯғинро тарвиҷ мекарданд ва озодиро ба фаҳшо, инҳирофоти ҷинсӣ ва ҷунун тақлил медиҳанд. Онҳо режими саҳюнистиро ба унвони воҳаи озодӣ дар миёни «ҷангале аз ғӯлҳо» муаррифӣ мекарданд.
Тадовуми раванди ҷаҳонии ҳимоят аз ҳуқуқи мардуми Фаластин ба маънои ҳимоят аз насли ҷавон аз ҷунбишҳои озодӣ ва шаклгирии афкори умумии ҷаҳонӣ алайҳи саҳюнизм ва ҷиноёти он талқӣ мешавад.
Вақте ҳунармандон ва ҷавонон дар Ғарб бар фарёд барои озодии Фаластин исрор меварзанд ва ҳангоме ки ҳазорон нафар барои ҳимоят аз ормони он ба хиёбонҳо меоянд, ривояти дурӯғин фурӯпошид ва дурӯғпардозиҳои ҷараёни тарафдори саҳюнист дар Ғарб комилан ошкор шуд.
