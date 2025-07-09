  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Даргирии мусаллаҳонаи марговар дар иқлими Курдистони Ироқ

9 Июл 2025 - 12:49
News ID: 1706164
Source: ABNA
Даргирии мусаллаҳонаи марговар дар иқлими Курдистони Ироқ

Нерӯҳои қабилаи «Ҳаркӣ» бо унсурҳои пешмарги иқлими Курдистон даргир шуданд.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — даргирии мусаллаҳона дар минтақаи Арбил таҳти контроли курдҳо пас аз ҳамлаҳои қабилаи «Ҳаркӣ» алайҳи унсурҳои пешмарги иқлими Курдистон даргир шудааст.

Ин даргириҳо пас аз он оғоз шуд, ки нерӯҳои пешмарга талош карданд раиси қабилаи Ҳаркӣ «Хуршед Ҳаркӣ»-ро дастгир кунанд.

Раҳбари қабилаи Ҳаркӣ, мардумро ба қиёми миллӣ алайҳи давлати иқлими Курдистон ба раҳбарии Барзонӣ, фарохонд.

Ҷодаи иртиботии Алкавир ва Арбил тавассути бархе қабилаҳои курд баста шуд то аз вуруди нерӯҳои кумакӣ низомӣ барои шабнзомёни пешмарг вобаста ба Барзонӣ ҷилавгирӣ шавад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha