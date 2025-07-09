Даргирии мусаллаҳонаи марговар дар иқлими Курдистони Ироқ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — даргирии мусаллаҳона дар минтақаи Арбил таҳти контроли курдҳо пас аз ҳамлаҳои қабилаи «Ҳаркӣ» алайҳи унсурҳои пешмарги иқлими Курдистон даргир шудааст.
Ин даргириҳо пас аз он оғоз шуд, ки нерӯҳои пешмарга талош карданд раиси қабилаи Ҳаркӣ «Хуршед Ҳаркӣ»-ро дастгир кунанд.
Раҳбари қабилаи Ҳаркӣ, мардумро ба қиёми миллӣ алайҳи давлати иқлими Курдистон ба раҳбарии Барзонӣ, фарохонд.
Ҷодаи иртиботии Алкавир ва Арбил тавассути бархе қабилаҳои курд баста шуд то аз вуруди нерӯҳои кумакӣ низомӣ барои шабнзомёни пешмарг вобаста ба Барзонӣ ҷилавгирӣ шавад.
