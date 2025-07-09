Давлати Либия сафирони Итолиё, Юнон ва Малторо ихроҷ кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — давлати Либия дар баёнияе аз ихроҷи сафирони Итолиё, Юнон ва Малто ҳамроҳ бо комиссари муҳоҷирати Иттиҳоди Аврупо хабар дод.
Дар баёнияи давлати мансуби порламони Либия омадааст, ки ин тасмим ба далели сафари ин дипломатҳо ба Триполи пойтахти Либия ва баргузории як ҷаласаи амниятии сатҳи боло бо «Абдулҳамид ад-Дубайба» раиси давлати ваҳдати миллии Либия ва «Имод Троблусӣ» вазири кишвар бидуни ҳамоҳангӣ бо давлат, иттихоз шудааст.
Давлати Либия дар баёнияи худ тавзеҳ дод, ки ин иқдом ба далели он чӣ, ки онро нақзи ошкори ойинномаҳои дипломатӣ ва конвенсияҳои байналмилалӣ, нақзи ҳокимияти миллии Либия ва бетаваҷҷуҳӣ ба қавонини маҳаллӣ бо адами риояти иқдомоти марбут ба вуруд, ҷо ба ҷоӣ ва иқомати дипломатҳои хориҷӣ тавсиф кард, анҷом шудааст.
Ин баёния таъкид кард, ки сафари барномарезишудаи ҳайати аврупоӣ пас аз вуруди онҳо ба фурудгоҳи байналмилалии «Банина» дар Банғозӣ лағв шуд ва ба онҳо иттилоъ дода шуд, ки унсури номатлуб ҳастанд.
Давлати Либия бар лузуми эҳтироми ҳамаи дипломатҳо, ҳайатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ ба ҳокимияти ин кишвар ва пойбандӣ комил ба қавонин ва конвенсияҳои нозир бар сафарҳои ҳайатҳои хориҷӣ ва таваҷҷуҳ ба чорчӯбҳои расмӣ мундариҷ дар тавофуқномаҳо ва муоҳидоти байналмилалӣ, таъкид кард.
Гуфтанист, Либия аз соли 2011, дар буҳбуҳаи ихтилофоти амиқи ҳизбӣ ва сиёсӣ, бо ду давлати рақиб, яке дар Триполи дар ғарби кишвар бо унвони давлати ваҳдати миллӣ ба риёсати «Абдулҳамид ад-Дубайба» ва дигаре дар Банғозӣ дар шарқи кишвар вобаста ба порламон ба риёсати «Усома Ҳаммод» аз як бӯҳрони сиёсии печида ранҷ мебарад.
