Наим Қосим: Ҳизбуллоҳ ҳамеша тамоюл ба парҳез аз ҷанг дар Лубнон доштааст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт(а) — Абно — Шайх Наим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон рӯзи сешанбе, дар изҳороти муҳим эълом кард, ки амалиёти Тӯфони Ақсо, ки дар рӯзи ҳафтуми октябр оғоз шуд, таҳаввули бузург ва инқилобӣ дар минтақа эҷод кард ва вазъияти мавҷудро ба шакли қобили таваҷҷуҳе тағйир дод.
Ал-Маядин имрӯз сешанбе мусоҳибаи ихтисосиро бо Шайх Наим Қосим дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон анҷом дод.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон дар ин мусоҳиба гуфт: Мо ҳамзамон бо ҷаҳон аз оғози ин амалиёт мутталеъ шудем ва бародарони мо дар раҳбарии дохилии Ҳамос ин иқдоми муҳимро бидуни иттилои мо анҷом доданд.
Вай афзуд, ки хабари оғози ин амалиёт танҳо ним соат пас аз шуруъи он ба Сайид Ҳасан Насруллоҳ, дабири кулли фақиди Ҳизбуллоҳ, расид.
Вай ҳамчунин ишора кард, ки Ҳизбуллоҳ тасмим гирифт вориди набарди ҳимоятӣ шавад ва аз вуруд ба ҷанги тамомиъёр, ки ниёзманди омодагиҳои густурда аст, худдорӣ кард то аз вайрониҳои бештар ва дохилати Амрико ҷилавгирӣ шавад.
Ба гуфтаи ӯ, ҳадаф аз ин ҳимоят, коҳиши фишор бар Ғазза ва суқ додани Исроил ба самти роҳи ҳал буд.
Шайх Наим Қосим ҳамчунин эълом кард, ки паёмҳое аз Ғазза, аз ҷумла паёми шаҳид Муҳаммад аз-Зайф, ба Ҳизбуллоҳ ирсол шудааст ва пас аз ду моҳ, бародарони Ҳамос эълом карданд ҳимояти Ҳизбуллоҳ кофӣ ва муассир будааст.
Вай таъкид кард, ки Ҳизбуллоҳ ҳамواره тамоюл ба парҳез аз ҷанг дар Лубнон дошта ва бо дар назар гирифтани шароити дохилӣ, амалкарди худро танзим кардааст. Ҳамчунин вай аз адами иттилои Эрон ва бахшҳое аз раҳбарии Ҳамос дар хориҷ аз амалиёти Тӯфони Ақсо хабар дод ва гуфт, ки Эрон дар ин марҳила ҳимоятҳои низомӣ, молӣ, сиёсӣ, расонаӣ ва иттилоотӣ худро ироа додааст.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ дар бахши дигари суханаш ба мавзӯъи дастгоҳҳои иртиботии инфиҷорӣ «пейҷер» пардохт ва гуфт, ки хариди ин таҷҳизот бо шикофи амниятии бузурге анҷом шуда ва ин мавзӯъ барои Исроил ошкор будааст.
Вай афзуд, ки то кунун ҳеҷ нишонае аз нуфузи инсонии густурда дар Ҳизбуллоҳ вуҷуд надорад ва пас аз поёни таҳқиқот, иттилооти комил дар бораи ин мавзӯъ эълом хоҳад шуд.
Вай эълом кард, ки Ҳизбуллоҳ муваффақ ба ҷилавгирӣ аз расидани маҳмулае шомили 1500 дастгоҳи пейҷер ба Туркия шуда ва аз давлати Лубнон хоста бо ҳамкории Туркия ин маҳмуларо мусодира ва мунҳаддим кунад.
