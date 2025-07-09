Рӯзномаи ибрӣ: Ҳамлаи мушакии Эрон тарҳи тахлияи пойгоҳҳои низомии атрофи манотиқи маскуниро тақвият дод

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — рӯзномаи ибрӣ Едиот Аҳронот навишт: Идораи арозӣ Исроил бо баҳрагирӣ аз дарсҳои муҳими омӯхташуда аз ҷанг бо Эрон, дар ҳоли омодасозӣ барои тасреи тахлияи пойгоҳҳои низомии Исроил аст то сохти тақрибан 60 ҳазор воҳиди маскунии ҷадидро тасҳил кунад. Ҳамлаи мушакии ахири Эрон, зарурати пешбурди тарҳи тахлияи пойгоҳҳои низомии Исроил воқеъ дар марокизи маскунӣ дар маркази арозӣ ишғолиро тақвият додааст.
Ин рӯзнома навишт: Бархе аз сохтмонҳои осебдида дар тӯли ҷанг бо Эрон ин мавзӯъро нишон медиҳанд, аммо дар ҳоле ки бисёре аз пойгоҳҳо барномаҳои расмӣ барои тахлияи оянда доранд, ҳанӯз ҳеҷ барномаи расмӣ барои тахлияи пойгоҳи Киря дар Телавив, муҷовири бурҷи Довинчӣ, ки мустақиман бомбаборон шуд, вуҷуд надорад. Дар ҳоли ҳозир кор бар рӯи тарҳҳои муҳими тахлияи донишкадаҳои падогони Глиот дар Рамат Ҳашарон ба Қудс дар соли 2027, ҳамроҳ бо тахлияи пойгоҳи иттилоотӣ муҷовири донишкадаҳо, ки қарор аст ба ҷануб мунтақил шавад, дар ҳоли анҷом аст.
Едиот Аҳронот навишт: Қарор аст артиши Исроил дар ҳафтаҳои оянда тавофуқномаи ҷомеъеро бо шаҳрдории Рамат Ҳашарон имзо кунад, ки бар асоси он, аз ҷумла мавориди дигар, пойгоҳи низомии Глиот зарфи тақрибан ду сол тахлия хоҳад шуд то имкони сохти тақрибан 7500 воҳиди маскунии ҷадид фароҳам шавад.
