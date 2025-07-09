Покистон ҳеҷ гоҳ режими саҳюнистиро ба расмият намешиносад

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) - Абно - "Ториқ Фазл Чоудҳрӣ", вазири давлати федеролии Покистон дар гуфтугӯе дар барномаи шабакаи Ҷио Нюз гуфт: "Хоҳ кишварҳои арабӣ паймони Иброҳимро бипазиранд ё на, Покистон дар ин замина мавзеъи равшан ва ғайриқобили тағйир дорад; мо Исроилро ба расмият намешиносем."
Ториқ Фазл Чоудҳрӣ бо баёни ин ки ин сиёсат танҳо мутааллиқ ба давлат нест, афзуд: "Ин тасмими тамоми миллати Покистон аст ва мо ҳатто ба андозаи заррае аз он мунҳариф нахоҳем шуд. Ҳеҷ давлати покистонӣ наметавонад иқдоме бар хилофи хости миллат анҷом диҳад."
Дар идомаи ин барнома, Нисор Ҷат аз раҳбарони ҳизби Таҳрик-и-Инсоф низ зимни ҳамсадоӣ бо ин мавзеъ, тасреҳ кард: "Иҷмои комиле миёни давлат ва оппозитсия дар бораи адами ба расмият шинохтани режими саҳюнӣ вуҷуд дорад ва ин сиёсат дар ростои манофеъи умумии мардум аст."
342/
Your Comment