Раъйи бузургтарин иттиҳодияи коргарии Англис ба таҳрими таслиҳотии Исроил

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – ба нақл аз ҳисоби корбарии ин иттиҳодия дар фазои маҷозӣ, бузургтарин иттиҳодияи синфии коргарон дар Англис маъруф ба «Юнайт» (Unite the Union) бо аксарияти қотеъ ба таҳрими таслиҳотии режими саҳюнистӣ раъй дод.
Ин иттиҳодия ҳамчунин аз коргарон хост то дар фароянди тавлид, ҳамл ё интиқоли аслиҳаҳои ирслӣ ба Исроил мушорикат накунанд.
Дар бахши дигаре аз баёнияи ин иттиҳодия омадааст: «Юнайт» ҳам акнун ба кампайнҳои таҳти ҳидояти коргарон барои таҳрими ҳамлу нақли колоҳо ва хадамоти исроилӣ мутааҳҳид аст.
