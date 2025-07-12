Пентагон: Дар ҷараёни ҳамлаи Эрон, мушаки баллистик ба Ал-Удейд бархӯрд кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – «Шон Парнел» сухангӯи аршади Пентагон шомгоҳи ҷумъа бо интишори баёнияе эътироф кард: «Як мушаки баллистики эронӣ дар таърихи 23 июн ба пойгоҳи ҳавоии Ал-Удейд бархӯрд кард.»
Тибқи гузориши сухангӯи Пентагон дар идома изҳор кард: «Ин дар ҳолест, ки бақияи мушакҳо тавассути системаҳои дифои ҳавоии Иёлоти Муттаҳида ва Қатар раҳгирӣ шуданд.»
Парнел ҳамчунин муддаӣ шуд: «Ин бархӯрд хисороти каме ба таҷҳизот ва сохторҳои пойгоҳ ворид кардааст. Пойгоҳи ҳавоии Ал-Удейд ҳамчунон комилан амалиётӣ буда ва қодир ба анҷоми маъмурияти худ, дар канори шарикони қатарии мо, барои таъмини амният ва субот дар минтақа аст.»
Тасвирҳои моҳвораии ахир нишон доданд, ки ба як радом (антеннапӯш) дар пойгоҳ, ки маъмулан барои захираи таҷҳизот ва таҷҳизоти иртиботӣ истифода мешавад, осеб ворид шудааст.
Амрико 23 июн бо мудохилаи мустақим дар таҷовузгарии режими саҳюнистӣ ба Эрон, ки аз субҳи 13 июн оғоз шуда буд, се тасисоти ҳастаии Эрон дар Форду, Исфаҳон ва Натанзро бо бомбҳои сангаршикан ҳадаф қарор дод. Ин тасисот осеби зиёде дидаанд, аммо афзоиши сатҳи ташшаъшуъоти хориҷӣ дар онҳо гузориш нашудааст.
Ин ҳамлаҳои мутаҷовизона ба тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллии Эрон дар миёнаи музокироти ғайримустақими Теҳрон-Вашингтон дар бораи тавофуқе дар заминаи маҳдудсозии барномаи ҳастаии Эрон ва лағви таҳримҳои Эрон рух дод.
Эрон тайи амалиёти «Башорати Фатҳ» алайҳи пойгоҳи ҳавоии Ал-Удейди Амрико дар Қатар ва амалиёти «Ваъдаи Содиқ 3» ба ин ҳамлаҳои мутаҷовизона посух дод. Дар ниҳоят, ҳамлаҳои мутаҷовизона ба Эрон бо пешниҳоди оташбас аз сӯи Амрико дар 24 июн мутаваққиф шуд.
