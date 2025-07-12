Раисиҷумҳури Лубнон оддисозии равобит бо Исроилро рад кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт (а) – Абно – «Ҷозеф Аун» дар аввалин вокуниши расмӣ ба изҳороти «Гедеон Саар» вазири умури хориҷаи режими саҳюнистӣ дар 30 июн, ки гуфта буд, Исроил ба оддисозии равобит бо Сурия ва Лубнон алоқаманд аст, таъкид кард, ки масъалаи оддисозӣ, бахше аз сиёсати хориҷии феълии Лубнон нест.
Бар асоси баёнияи дафтари раёсати ҷумҳурии Лубнон, Аун дар дидор бо ҳайате аз Шӯрои равобити арабӣ ва байналмилалӣ байни сулҳ ва оддисозии равобит тамоюл қоил шуд ва афзуд: Сулҳ, вазъияти бидуни ҷанг аст ва вазъияти ҷангӣ, чизест, ки дар ҳоли ҳозир моро нигарон кардааст, аммо масъалаи оддисозии равобит, дар сиёсати хориҷии феълии Лубнон ҷойе надорад.
Вай аз артиши режими Исроил хост аз панҷ минтақае, ки ҳанӯз дар ҷануби Лубнон таҳти ишғол дар овардааст, ақибнишинӣ кунад.
Пас аз даргирӣ, ки беш аз як сол байни режими Исроил ва Ҳизбуллоҳи Лубнон идома дошт ва дар моҳи сентябри гузашта ба рӯёрӯии ошкор табдил шуд, оташбас байни Тел-Авив ва Байрут аз моҳи ноябр барқарор шуд, аммо бо вуҷуди ин, артиши режими саҳюнистӣ бо нақзи оташбас ҳамчунон ба ҳамлаҳои худ дар манотиқи мухталифи Лубнон ба вижа дар ҷануби ин кишвар идома медиҳад ва ағлаб иддао мекунад, ки аъзо ё мавзеъҳои Ҳизбуллоҳро ҳадаф қарор медиҳад.
