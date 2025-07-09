Ҳалокат ва дастгирии 6 террорист дар Чабаҳор

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — Қароргоҳи минтақавии Қудси Неруи заминии Сипоҳ аз ҳалокат ва дастгирии шаш террорист дар Чабаҳор аз сӯи Посдорони гумноми Имом Замон(аҷ) хабар дод.
Равобити умумии Қароргоҳи минтақавии Қудси Неруи заминии Сипоҳ эълом кард: «Дар идомаи иҷрои муқтадиронаи размоиши амалиётии Шаҳидони Амният дар минтақаи ҷанубу шарқ, бо кӯмак ва ҳамёрии мардуми фаҳим ва босири устон аз тариқи иртибототгирӣ бо сомонаи ситоди хабарӣ 114, маҳалли ихтифои таьдоде аз аносири гурӯҳакҳои террористӣ дар Чабаҳор шиносоӣ шуд.
Дар амалиёти зарбатии Посдорони гумноми Имом Замон (аҷ), мунҷар ба ҳалокат ва дастгирии 6 нафар террорист ва кашфи мақодире силоҳ ва муҳимоти сабук ва сангин ва ҳаҷми қобили таваҷҷуҳе маводи мунфаҷира аз онҳо шуд.
Ин афрод қасди анҷоми силсила иқдомоти террористӣ дар амкони пуртараддудро доштанд, ки бо ҳушёрӣ ва ҳамкории мардуми минтақа ва иқдоми ба муваққиъи ҷон баркафони Созмони иттилооти Сипоҳи Салмони Систон ва Балучистон, ин тими террористӣ ба сурати комил муталошӣ шуд.
