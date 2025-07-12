Генерал-майор Мӯсавӣ: Рӯҳияи нерӯҳои мусаллаҳ аъло аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – генерал-майор Сайид Абдурраҳим Мӯсавӣ дар ҳошияи маросими гиромидошти шаҳид генерал-майор Муҳаммад Саид Изадӣ дар ҷамъи хабарнигорон изҳор дошт: "Ӯ инсоне буд, ки тамоми умри худро дар ин роҳ гузошт ва номи ӯ бо Қудс ва Фаластин ва ҳамаи шаҳидони Қудс ва ҳамаи касоне, ки дар муқобили режими наҳси саҳюнистӣ муқобила карданд, ҳамеша хоҳад дурахшид."
Вай дар идома изҳор дошт: "Ӯ марди бисёр бузурге буд, ки дар зоҳир аз даст додем, аммо бо инояти Худованд хуни ин шаҳид аз худи ин шаҳид корройии бештаре хоҳад дошт барои он ҳадафи муқаддасе, ки дошт ва солҳои сол онро думбол кард."
Сардори ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ дар посух ба ин пурсиш, ки рӯҳияи нерӯҳои мусаллаҳ акнун чӣ гуна аст, таъкид кард: "Рӯҳияи нерӯҳои мусаллаҳ аъло аст."
