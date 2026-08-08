Арақчӣ: Созиш бо Умон наздик аст / Такзиби ҳиссаи 11 фоизии Эрон дар Баҳри Хазар

Тавре ки мухбири АБНА хабар дод, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷӣ, дар ҳошияи нишасти матбуотии раисҷумҳур бо рӯзноманигорон дар рӯзи рӯзноманигор, дар робита ба гуфтушунидҳои идомадор бо Умон дар бораи созмони ҳуқуқӣ ва идоракунии тангаи Ҳурмуз, изҳор дошт: «Гуфтушунидҳо бо Умон дар бораи муайян кардани масири ҳаракат дар тангаи Ҳурмуз идома дорад».
Вай афзуд: «Дар гузашта TSS (Системаи ҷудокунии ҳаракат) ё масире вуҷуд дошт, ки аз назари Ҷумҳурии Исломии Эрон дигар барои ҳаракати киштиҳо қобили қабул нест ва зарур аст, ки TSS-и наве пешбинӣ шавад, ки албатта дорои мураккабиятҳои васеъи техникӣ ва ҳуқуқӣ мебошад».
Арақчӣ таъкид кард: «Пеш аз расидан ба масири нав, масири муваққатӣ ҳамчун асоси масири асосӣ пешбинӣ хоҳад шуд ва дар ин бора миёни нерӯҳои низомӣ ва баҳрии ду кишвар дар асоси харитаҳои мавҷуда гуфтушунидҳо анҷом шудааст, ки бо ҷамъбасти ин гуфтушунидҳо, масири нав муайян хоҳад шуд».
Вазири корҳои хориҷӣ дар робита ба кушода шудани тангаи Ҳурмуз иброз дошт: «Гуфтушунидҳо бо Умон идома дорад ва мо ба созиш хеле наздик ҳастем, аммо кушода шудани тангаи Ҳурмуз вобаста ба шароитҳои дигар аст».
Арақчӣ дар робита ба вайрон кардани ёддошти тафоҳум бо Покистон гуфт: «Мавридҳои вайронкунии ёддошт бо Покистон бояд як-як пайгирӣ шаванд ва ин ИМА буд, ки ёддоштро вайрон кард».
Вай идома дод: «Банди панҷуми ёддошт аз ҷониби Ҷумҳурии Исломии Эрон иҷро мешуд ва қарор буд, ки дар давоми як моҳ шароити ҳаракат ба ҳолати муқаррарӣ баргардад, ки дар тӯли ду ҳафта миқдори ҳаракат ба 60 дарсади ҳолати муқаррарӣ расид. Аммо амрикоиҳо дар ҷустуҷӯи эҷоди масирҳои нав дар тангаи Ҳурмуз буданд ва сарфи назар аз огоҳиҳои кишварамон, онҳо кӯшиш карданд, ки идоракунии Эрон ва тангаи Ҳурмузро халалдор созанд. Бинобар ин, вайрон кардани ёддошти тафоҳум ва идоракунии Эрон бар тангаи Ҳурмуз аз ҷониби Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳеҷ ваҷҳ қобили қабул нест».
Вазири корҳои хориҷӣ дар бораи Конвенсияи Баҳри Хазар изҳор дошт: «Конвенсияи Баҳри Хазар дар солҳои 2018 ва 2019 аз ҷониби ҳукумати вақт барои қабули қарор ба Маҷлис ирҷол шудааст. Ин дар ҳолест, ки чаҳор кишвари дигари соҳилии Баҳри Хазар конвенсияро пазируфтаанд ва пазириши Ҷумҳурии Исломии Эрон ба тасвиби Маҷлиси Шӯрои Исломӣ вобаста аст».
Your Comment