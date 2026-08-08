Задгирдиҳои шадид дар ҷануби Идлиб; 3 сарбози суриявӣ дар Дайр-уз-Завр кушта ва захмӣ шуданд

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз Ал-Маядин хабар дод, манбаъҳои хабарӣ аз задгирдиҳои шадид миёни нерӯҳои "Ҷулонӣ" ва афроди номаълум дар наздикии ҷануби Идлиб хабар доданд.
Ин манбаъҳо аз захмӣ шудани яке аз ҷанговарони нерӯҳои "Ҷулонӣ" дар рафти ин задгирдиҳо ишора карданд.
Дар ҳамин ҳол, агентӣи SANA бо иқтибос аз манбаъҳои вобаста ба Вазорати мудофиаи Сурия аз кушта шудани як сарбози артиши "Ҷулонӣ" ва захмӣ шудани ду нафари дигар дар пайи ҳамлаи афроди номаълум дар шаҳраки нави Ал-Бакара дар шарқи Дайр-уз-Завр хабар дод.
Ин расонаи суриявӣ тафсилоти бештарро интиқол надод.
Дар ҳамон замон, шабакаи Ал-Ахбария аз идомаи ҳаракатҳои артиши режими исроилӣ дар ҷануби Сурия хабар дода, эълом кард, ки сарбозони ишғолгар як ҷавонро ҳангоми ҳуҷум ба баъзе хонаҳо дар наздикии шаҳраки Ҷабата-ал-Хашаб дар ҳаволии шимолии Қунейтра боздошт карданд.
Your Comment