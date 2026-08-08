Сухангӯи СПАҲ: Васоити ахборот имрӯз бахше аз механизми ҷанг мебошанд

Тавре ки мухбири АБНА хабар дод, сартипи дуюм Ҳусейн Муҳибӣ нисфирӯзии рӯзи шанбе дар маросими бузургдошти рӯзи рӯзноманигор дар Бандар-Аббос, бо табрики рӯзи рӯзноманигор ба аҳли расона, изҳор дошт: «Имрӯз мо бо яке аз бузургтарин қудратҳои ҷаҳон дар ҷанг ҳастем ва ин ҷанг бо сабаби табиати омехтаи худ, майдонҳои гуногун дорад, ки яке аз муҳимтарин онҳо майдони расона аст».
Вай афзуд: «Васоити ахборот ба сабаби таъсиргузории васеъе, ки бар афкори умумӣ доранд, аз муҳимтарин майдонҳои ҷанг ба шумор мераванд ва ҳама интизор доранд, ки расонаҳо ин ҷангро дар саҳнаҳо ва андозаҳои гуногун ривоят кунанд».
Сухангӯи СПАҲ бо таъкид бар он, ки нақши расона дар шароити имрӯза аз ривоятгарӣ фаротар аст, тасреҳ кард: «Расона танҳо ривоятгар нест; балки бахше аз механизми ҷанг аст. Расона имрӯз абзор аст ва илова бар ривояти воқеият, ривоятсоз, дарксоз ва ҳатто воқеиятсоз низ мебошад».
Сухангӯи СПАҲ иброз дошт: «Ҷанги расонаӣ болотар, бузургтар ва таъсиргузортар аз ҷанги низомӣ аст; зеро он чӣ ба силоҳҳои низомӣ рӯҳ ва маъно мебахшад, навъи ривоят аз ин силоҳҳо ва маъно бахшидан ба онҳост ва ин вазифа бар ӯҳдаи расона мебошад».
Your Comment