Ҳизбуллоҳ: Дастгирии Амрико аз Исроил омили асосии идомаи таҷовуз дар минтақа аст

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз Ан-Нашра хабар дод, Иброҳим ал-Мусавӣ, намояндаи фраксияи Ҳизбуллоҳ дар парлумони Лубнон изҳор дошт, ки ҳифзи сарзамин, ҳокимият ва шаҳрвандон дар маркази масъулиятҳои давлат қарор дорад ва муваффақ нашудани давлат дар иҷрои ин масъулият дар давраҳои гузашта яке аз сабабҳое буд, ки сокинони ҷанубро маҷбур кард, ки бори ҳифзи сарзамини худро бар дӯш гиранд.
Ал-Мусавӣ дар маросими ёдбуд аз ниҳоди низомӣ, афсарон ва кормандони он қадрдонӣ кард ва таъкид намуд, ки он чӣ зарур аст, эҷоди артиши қавӣ ва таъмини захираҳо ва иродаи сиёсӣ мебошад, ки онро қодир созад ба иҷрои вазифаи худ дар ҳифзи кишвар ва дифоъ аз сарҳадҳои он.
Вай аз сиёсати Амрико дар минтақа ва дастгирии Вашингтон аз Исроил интиқод кард ва изҳор дошт, ки ҳукумати Амрико барои як қатор ҷангҳо ва низоъҳо дар минтақа масъул аст ва дастгирии он аз Исроил омили калидии идомаи таҷовуз мебошад.
Вай илова кард: «Фишор, таҳдид ва корзори расонаӣ наметавонад боиси даст кашидан аз интихоб ва усулҳои мо гардад ва муқобилат бо душман ба ҷанбаи низомӣ маҳдуд нест».
Ал-Мусавӣ бо ёдоварӣ аз нуқтаҳои муҳими муқобилат бо ишғолгарони исроилӣ аз солҳои 1980 то озодсозии ҷануби Лубнон дар соли 2000 ва ҷанги июли соли 2006, изҳор дошт, ки ҳар марҳилаи ақибнишинӣ ё шикаст маънои поёни низоъро надорад.
Your Comment