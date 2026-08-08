Ҳодисаи дигари баҳрӣ дар соҳилҳои Умон

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз вебгоҳи Созмони амалиёти тиҷорати баҳрии Англия (UKMTO) хабар дод, Лондон имрӯз, рӯзи шанбе, аз рух додани як ҳодисаи амниятӣ дар 18 мил баҳрӣ шарқи Хасб дар Умон хабар дод.
Мувофиқи изҳороти ин вебгоҳ, дар бораи рух додани ҳодиса дар масофаи 18 мил баҳрӣ шарқи Хасб (Умон) гузориш гирифта шудааст.
Ин вебгоҳ илова кард: «Як манбаи боэътимод гузориш дод, ки киштӣ ба як снаряди номаълум бархӯрда ва оташ гирифтааст; оташ ҳоло хомӯш карда шудааст. Ҳеҷ гуна таъсири муҳити зист гузориш нашуда ва вазъи киштӣ ва сарнишинони он эълон шудааст. Мақомот дар ҳоли таҳқиқ мебошанд. Ба киштиҳо тавсия дода мешавад, ки бо эҳтиёт ҳаракат карда, ҳар гуна фаъолияти шубҳанокро ба UKMTO гузориш диҳанд».
Ин дар ҳолест, ки имрӯз субҳ Созмони амалиёти тиҷорати баҳрии Англия эълон карда буд: «Мо гузоришеро дар бораи ҳодиса дар масофаи 9 мил баҳрӣ ҷанубу шарқи минтақаи Кумзор дар Умон гирифтем».
Your Comment