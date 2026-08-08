Туркия: Созишномаи Макка алайҳи Эрон ё ҳеҷ кишвари дигар нест

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз CNN-и Туркия хабар дод, Ҷавдат Йилмаз, муовини раиси ҷумҳури ин кишвар, гузориш дод: «Созишномаи мудофиавӣ бо Арабистони Саудӣ ва Покистон алайҳи Эрон нест».
Вай илова кард: «Ин созишнома алайҳи Эрон ё ҳеҷ кишвари дигар нест, балки бо ҳадафи таҳкими амнияти минтақавӣ, мудофиаи муштарак ва боздорандагӣ ба имзо расонида шудааст».
Зикр мешавад, ки Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Саудӣ, Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раиси ҷумҳури Туркия, ва Шаҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, рӯзи ҷумъа, 16-уми Мурдоди 1405 (7-уми августи 2026) созишномаи муштараки мудофиавиро, ки онро «Паймони Макка» номиданд, ба имзо расониданд.
Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раиси ҷумҳури Туркия, низ гуфт: «Созишномаи муштараки мудофиавӣ бо Покистон ва Арабистони Саудӣ ҳамкориҳои амниятӣ ва мудофиавӣ ва рушди саноати мудофиавиро тақвият мебахшад. Ин созишномаи муштараки мудофиавӣ ҳеҷ кишвареро ҳадаф қарор намедиҳад ва барои ширкати кишварҳое, ки ҳадафашон ноил шудан ба суботи дар минтақаи мост, ошкоро аст».
Your Comment