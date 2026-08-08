Амалиёти охирин барои бекор кардани таъминоти низомии Арабистони Саудӣ анҷом дода шуд

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз шабакаи Ал-Маядин хабар дод, дафтари сиёсии ҷунбиши Ансаруллоҳ (Яман) эълом кард: «Амалиёти махсуси охирини нерӯҳои мусаллаҳи кишвари мо як чораи пешгирикунанда барои ноком гузоштани таъминот ва банақшагирии низомии Арабистони Саудӣ алайҳи Яман буд».
Дар ин изҳорот инчунин омадааст, ки таҳрикҳои охирин алайҳи Яман дар чаҳорчӯби дастурҳои Арабистони Саудӣ ва бо дастгирӣ ва маблағгузории ошкорои Риёз анҷом шудаанд.
Дафтари сиёсии Ансаруллоҳ дар охир таъкид кард, ки сиёсати «гурези пеш» ва нодида гирифтани талаботи халқи Яман аз ҷониби Арабистони Саудӣ натиҷае барои Риёз ба бор нахоҳад овард.
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман шаби гузашта якчанд маркази фармондеҳии Арабистони Саудиро мавриди ҳамлаҳои мушақӣ ва беспилотӣ қарор доданд, ки ба эътирофи Вазорати мудофиаи ҳукумати мустаъфии Яман дар ин ҳамлаҳо 17 сарбоз аз ҷумла чанд афсар кушта шуданд.
Your Comment