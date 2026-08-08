Покистон: Бояд дар баробари Исроил муттаҳид шавем; Муъодилсозӣ ҳеҷ фоидае надорад

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА хабар дод, Хоҷа Муҳаммад Осиф, вазири мудофиаи Покистон, дар як мусоҳибаи расонаӣ рӯзи пас аз имзои созишномаи муштараки мудофиавии Макка бо Арабистони Саудӣ ва Туркия таъкид кард, ки ҷаҳони ислом бояд дар баробари як таҳдиди муштарак, яъне режими исроилӣ, муттаҳид шавад.
Вай изҳор дошт: «Миллатҳои мусалмон бояд иттиҳодияи васеъ бо сохторе монанди НАТО эҷод кунанд. Кишварҳои аъзо бояд ихтилофоти дуҷонибаи худро паси сар кунанд, то як блоки мудофиавии муттаҳид ташкил диҳанд. Амалҳои Исроил посухи муттаҳид аз ҷониби миллатҳои исломиро талаб мекунад. Муъодилсозии муносибатҳо бо Исроил барои миллатҳои мусалмон ҳеҷ фоидае надорад. Ҳамбастагӣ бо Фаластин ҳамчунон шарти асосӣ барои сиёсати минтақавии исломӣ боқӣ мемонад».
Дар бораи Ҳиндустон вай инчунин гуфт: «Унсурҳои таҳти дастгирии Ҳиндустон, ки аз Афғонистон фаъолият мекунанд, фаъолиятҳои террористиро алайҳи Покистон роҳбарӣ мекунанд. Мунозиаҳои ҷории минтақавӣ аз ҷумла рӯдарӯии низомии охирин бо Ҳиндустон ба ҷои мубоҳисаи расонавӣ ба тарзи расмӣ муроҷиат карданро талаб мекунанд».
Осиф бо ишора ба ҷанг алайҳи Эрон низ таъкид кард, ки шиддатҳои кунунӣ дар минтақа зарурияти дипломатияи дастаҷамъии исломиро барҷаста мекунанд.
Your Comment