Таҳлилгари сиёсӣ: Гузинаи низомии Амрико дар баробари Эрон бебаро буд

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз Ал-Ҷазира хабар дод, Муҳаммад аш-Шарқавӣ, устоди ҳалли низоъҳои байналмилалӣ ва таҳлилгари шинохтаи сиёсӣ, таъкид кард, ки гузинаи низомӣ натавонист ҳадафҳоеро, ки Амрико дар баробари Эрон дар ҷустуҷӯи он буд, амалӣ созад.
Вай илова кард: «Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ба хулосае расидааст, ки танҳо истифодаи зӯр ва қудрат наметавонад воқеиятҳои майдонро тағйир диҳад».
Аш-Шарқавӣ изҳор дошт: «Созишнома миёни Теҳрон ва Масқат метавонад дар идораи ин ҷанг ва низоъ ба таври муваққатӣ таъсиргузор бошад».
Your Comment