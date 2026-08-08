  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Таҳлилгари сиёсӣ: Гузинаи низомии Амрико дар баробари Эрон бебаро буд

8 Август 2026 - 18:55
News ID: 1850321
Source: ABNA
Таҳлилгари сиёсӣ: Гузинаи низомии Амрико дар баробари Эрон бебаро буд

Таҳлилгари шинохтаи масъалаҳои сиёсӣ ба бесамарӣ гузинаи низомии Амрико дар баробари Эрон иқрор шуд.

Тавре ки агентӣи хабарӣи АБНА бо иқтибос аз Ал-Ҷазира хабар дод, Муҳаммад аш-Шарқавӣ, устоди ҳалли низоъҳои байналмилалӣ ва таҳлилгари шинохтаи сиёсӣ, таъкид кард, ки гузинаи низомӣ натавонист ҳадафҳоеро, ки Амрико дар баробари Эрон дар ҷустуҷӯи он буд, амалӣ созад.

Вай илова кард: «Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ба хулосае расидааст, ки танҳо истифодаи зӯр ва қудрат наметавонад воқеиятҳои майдонро тағйир диҳад».

Аш-Шарқавӣ изҳор дошт: «Созишнома миёни Теҳрон ва Масқат метавонад дар идораи ин ҷанг ва низоъ ба таври муваққатӣ таъсиргузор бошад».

Your Comment

You are replying to: .
captcha