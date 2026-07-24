Мӯъминӣ: Аъзои БРИКС аз ҳокимияти кишварҳо ва ҳуқуқи байналмилал дифоъ кунанд

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Искандар Мӯъминӣ, вазири кишвар, дар нишасти вазирони кишварҳои узви БРИКС бо меҳвари «Коҳиш додани хатарҳои табиӣ», пас аз сипосгузорӣ аз ҳукумати Ҳиндустон барои мезбонии нишаст ва инчунин кӯшишҳои коршиносии кишварҳои узв дар тадвини санадҳои ин нишаст, изҳор дошт: ҷаҳони имрӯз бо хатарҳое чун тағйироти иқлим, офатҳои табиӣ, пандемияи бемориҳо, осебпазирии инфрасохти ҳаётан муҳим ва дигар бӯҳронҳои навзод рӯ ба рӯ аст; таҳдидҳое, ки амният, рушд ва некӯаҳволии миллатҳоро ба таври ҳамзамон таъсир расонида ва мубориза бо онҳо ҳамкориҳои бисёрҷонибаро зарурати ҳатмӣ месозад.
Вай бо ишора ба иқтидори БРИКС ҳамчун яке аз муҳимтарин механизмҳои ҳамкорӣ байни иқтисодҳои навпайдо, афзуд: БРИКС метавонад ба намунаи муассир барои баланд бардоштани тобоварӣ, табодули таҷриба ва тақвияти ҳамкориҳои амалӣ дар соҳаи идоракунии бӯҳрон ва коҳиши хатари офатҳо табдил шавад.
БРИКС таҷовуз ба кишварҳо ва ҳамла ба ғайринизомиёнро маҳкум кунад
Мӯъминӣ бо ишора ба таҷовуз ба қаламрави Ҷумҳурии Исломии Эрон, гуфт: вайрон кардани тамомияти арзии кишвар, харобии васеи инфрасохт, нерӯгоҳҳо, манотиқи манзилӣ, мактабҳо, бемористонҳо ва дигар ҷойҳои ғайринизомӣ ва низ кушторҳои занон, кӯдакон ва пиронсолон, зуҳури ошкори беэътиноӣ ба ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ аз ҷумла Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид аст.
Вай изҳори умедворӣ кард, ки аъзои БРИКС дар чаҳорчӯби принсипҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилал ва Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид, ҳамзамон бо маҳкумияти ин амалҳо, мавқеи равшан ва қатъӣ дар мухолифат бо таҷовуз, вайрон кардани ҳокимияти кишварҳо, ҳамла ба ғайринизомиён ва харобии инфрасохти ҳаётан муҳим ба назар гиранд.
Вазири кишвар таъкид кард: Овози воҳид ва қатъии БРИКС дар дифоъ аз ҳуқуқи байналмилал, эҳтиром ба ҳокимияти миллии кишварҳо ва мухолифат бо истифодаи зӯр, паёми муҳиме барои ҷомеаи ҷаҳонӣ хоҳад дошт ва ба тақвияти сулҳ, амният ва суботи байналмилалӣ мусоидат мекунад. Ин рӯйкард бо рӯҳи ҳамкорӣ, бисёрҷонибагрӣ, эҳтироми мутақобил ва рушди муштарак, ки БРИКС бар он таъкид дорад, комилан ҳамсоён аст.
Your Comment