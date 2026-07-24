  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Амали душманонаи Иттиҳоди Аврупо ва Амрико алайҳи Эрон

24 Июл 2026 - 21:10
News ID: 1844416
Source: ABNA
Амали душманонаи Иттиҳоди Аврупо ва Амрико алайҳи Эрон

Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Хазонадории Амрико аз таҳрими чанд нафар ва ниҳоди марбут ба Эрон хабар доданд.

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо, имрӯз ҷумъа эълон кард, ки ин иттиҳод тадбирҳои маҳдудкунандаи наверо алайҳи панҷ нафар қозии эронӣ ва як чеҳраи барҷаста дар соҳаи фаъолиятҳои сайберӣ бо иттиҳоми гуфташудаи «вайрон кардани ҳуқуқи инсон» андешидааст.
Каллас ҳамзамон номҳои ин қозоронро эълон накард.
Вазорати Хазонадории Амрико низ чор нафар ва 9 ниҳоди марбут ба Эронро таҳрим кард.
Таҳрими чеҳраҳои эронӣ аз сӯи Аврупо ва Амрико ба баҳонаи ҳуқуқи инсон масъалаи наве нест, зеро ин ҳукуматҳо ба ҳуқуқи инсон ҳамчун воситаи таъсири фишор ба кишварҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла Эрон менигаранд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha