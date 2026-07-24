Амали душманонаи Иттиҳоди Аврупо ва Амрико алайҳи Эрон

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо, имрӯз ҷумъа эълон кард, ки ин иттиҳод тадбирҳои маҳдудкунандаи наверо алайҳи панҷ нафар қозии эронӣ ва як чеҳраи барҷаста дар соҳаи фаъолиятҳои сайберӣ бо иттиҳоми гуфташудаи «вайрон кардани ҳуқуқи инсон» андешидааст.
Каллас ҳамзамон номҳои ин қозоронро эълон накард.
Вазорати Хазонадории Амрико низ чор нафар ва 9 ниҳоди марбут ба Эронро таҳрим кард.
Таҳрими чеҳраҳои эронӣ аз сӯи Аврупо ва Амрико ба баҳонаи ҳуқуқи инсон масъалаи наве нест, зеро ин ҳукуматҳо ба ҳуқуқи инсон ҳамчун воситаи таъсири фишор ба кишварҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла Эрон менигаранд.
Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Хазонадории Амрико аз таҳрими чанд нафар ва ниҳоди марбут ба Эрон хабар доданд.
Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо, имрӯз ҷумъа эълон кард, ки ин иттиҳод тадбирҳои маҳдудкунандаи наверо алайҳи панҷ нафар қозии эронӣ ва як чеҳраи барҷаста дар соҳаи фаъолиятҳои сайберӣ бо иттиҳоми гуфташудаи «вайрон кардани ҳуқуқи инсон» андешидааст.
Your Comment