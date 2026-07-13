Рейтер: Нархи нафт бо шиддат гирифтани танишҳо байни Эрон ва Амрико боло рафт

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Рейтер», нархи ҷаҳонии нафт дар муомилоти имрӯз бо беш аз 2 фоиз боло рафтан ҳамроҳ шуд.
Бар асоси ин гузориш, шиддат гирифтани танишҳо ва даргириҳои низомӣ байни Эрон ва Амрико дар минтақа, дар канори кам шудани таъминоти нафт аз роҳи гулӯгоҳи Ҳурмуз, аз муҳимтарин омилҳои рушди нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ будааст.
Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) соатҳо пеш аз оғози мавҷи дигаре аз ҳамла ба Эрон ба баҳонаи кам кардани қувваи низомии Теҳрон дар ҳадафи қарор додани шиноварҳои гузаранда аз гулӯгоҳи Ҳурмуз хабар дод.
Your Comment