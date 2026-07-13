  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Рейтер: Нархи нафт бо шиддат гирифтани танишҳо байни Эрон ва Амрико боло рафт

13 Июл 2026 - 09:55
News ID: 1839536
Source: ABNA
Рейтер: Нархи нафт бо шиддат гирифтани танишҳо байни Эрон ва Амрико боло рафт

Агентҳои хабаргузории «Рейтер» гузориш дод, ки ҳамзамон бо шиддат гирифтани даргириҳои низомӣ байни Эрон ва Амрико дар минтақа ва кам шудани таъминоти нафт аз роҳи гулӯгоҳи Ҳурмуз, нархи ҷаҳонии нафт беш аз 2 фоиз боло рафтааст.

Ба гузориши агентсии хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Рейтер», нархи ҷаҳонии нафт дар муомилоти имрӯз бо беш аз 2 фоиз боло рафтан ҳамроҳ шуд.

Бар асоси ин гузориш, шиддат гирифтани танишҳо ва даргириҳои низомӣ байни Эрон ва Амрико дар минтақа, дар канори кам шудани таъминоти нафт аз роҳи гулӯгоҳи Ҳурмуз, аз муҳимтарин омилҳои рушди нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ будааст.

Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) соатҳо пеш аз оғози мавҷи дигаре аз ҳамла ба Эрон ба баҳонаи кам кардани қувваи низомии Теҳрон дар ҳадафи қарор додани шиноварҳои гузаранда аз гулӯгоҳи Ҳурмуз хабар дод.

Your Comment

You are replying to: .
captcha