Муқовимати исломии Ироқ: Силоҳи муқовимат гуфтугӯшаванда нест

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи «Ал-Маядин» хабар дод, ки Муқовимати исломии Ироқ эълом кард, ки мардуми Ироқ собит кардаанд, ки ҳанӯз ба хати муқовимат вафодор хоҳанд монд ва роҳи худро дар мубориза бо истикбори ҷаҳонӣ идома медиҳанд.
Дар ин эъломия омадааст: «Аз сарзамини маконҳои муқаддас эълом мекунем, ки дар роҳи муқовимат устувор ва ба он вафодор ҳастем».
Муқовимати исломии Ироқ инчунин таъкид кард: «Душманон бидонанд, ки нерӯҳои меҳвари ҳақ монанди як пайкари воҳид амал мекунанд».
Дар идомаи ин эъломия тасреҳ шудааст: «Силоҳи мо ҳаргиз интихоби гуфтугӯ набуда ва бо ҳамин силоҳ барои шикастани қайду бандҳои ҳукмронӣ ва маҳдуд кардани мутакаббирон роҳи худро идома медиҳем».
Муқовимати исломии Ироқ дар ниҳоят эълом кард: «Барои рушди қобилиятҳои низомӣ ва амниятӣ ва тақвияти сатҳи омодагӣ барои мубориза бо таҳдидҳои душман кӯшиш хоҳем кард».
Your Comment