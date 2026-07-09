Давраи наверо бо роҳбарии Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Хоманаӣ оғоз кардаем

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, дар паёми Муҳаммадризо Ориф, муовини аввали раисҷумҳур, ки имрӯз бегоҳ (панҷшанбе) нашр шуда ва ба миллати шариф, собир ва ҳамосаофарини Эрони исломӣ равона гардида, омадааст: Дар таърихи ҳар кишвар, лаҳзаҳое фаро мерасад, ки шикамати як миллат дар даруни бузургтарин сугҳо санҷида мешавад. Ҳузури беназир, уқёнусвор ва пурмаънии шумо дар маросими ду рӯзи видоъи сӯзони бо Имоми шаҳиди уммат дар Мусоллои Теҳрон ва ташйеъи боҳашамат дар Теҳрон ва Қум ва сипас таҷдиди аҳди таърихии уммати исломӣ дар Наҷафи ашраф ва Карбалои муъалло ва ниҳоят тавоф ва тадфин дар маъвои абадии эшон дар ҳарами мутаҳҳари Алӣ ибни Мӯсо ar-Ризо (алайҳиссалом), зуҳури айнии вафодории мутамоизи миллатест, ки ҷаҳонро ба таҳсин ва ҳайрат водост ва бешубҳа номи «миллати Имом Ҳусайн (алайҳиссалом)» шоистатарин ном барои ин миллати беназир аст.
Ориф илова кард: Эрони муқтадир дар зери заъомати Имоми шаҳиди уммат ва ба баракати нигоҳи стратегӣ ва тезбинонаи маҳзӯр, аз тӯфониҳои сахти минтақавӣ ва байналмилалӣ ба саломат гузашт. Роҳбари шаҳиди уммат зуҳури айнии истодагӣ зидди истикбор ва мубориза бо истибдоди байналмилалӣ буд ва ҳаргиз дар баробари қалдарии қудратҳои пӯшолии ҷаҳон сар хам накард.
Муовини аввали раис тасреҳ кард: Имрӯз агар Эрони исломӣ дар чорроҳаи илм ва технологияи ҷаҳон истода ва марзҳои донишро ба сӯи марҷъияти илмӣ дарменурдад, тамоман марҳуни нигоҳи дарозмуддат ва дастгириҳои бедариғи ин роҳбари фарзона аст. Илм ва технология аз аслӣтарин нигарониҳои рӯзмарраи эшон буд ва ҷаҳишҳои илмии кишвар дар соҳаҳои мухталиф, натиҷаи ғарси ниҳолест, ки эшон солҳо бо хуни дил аз он нигаҳбонӣ кард.
Вай идома дод: Аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ҳамаи афроди миллати шарифи Эрон ва ҳамаи миллатҳое, ки дар маросимҳои видоъ ва ташйеъи Имоми шаҳид ширкат доштанд ва ҳамаи онҳое, ки дар ин ҳамосаи бузург нақш офариданд – кӯшишҳои мухлисона, барномарезӣ ва амалҳои гуногуни бахшҳои мухталиф, фаъолони ташкилҳои мардумӣ, ҳайатҳои мазҳабӣ ва муассисаҳои умумӣ, шаҳрдорӣҳое, ки бори асосии меҳмондорӣ, таом ва маскан ба зоиронро бечашмдошт бар дӯш кашиданд; аз фармондеҳон ва бадани фидокори Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ва Фарожо, ки бо тарҳрезии мураккабтарин қабатҳои амниятӣ ва трафикӣ, амнияти мутлақи ин уқёнуси хурӯшони инсониро дар шароити ҳассоси кунунӣ таъмин карданд; аз устандорони устонҳои маҳали видоъ ва ташйеъ, нерӯҳои хастагинопазири Ҳилоли Аҳмар ва ёрии таъҷилии кишвар, ки бо истиқрори шабонарӯзӣ дар роҳҳо ва майдонҳо, хидматрасонии тиббӣ ва ёдраси фаврӣ ба миллионҳо азодор намуда ва зуҳуроте аз исори амалӣ ба намоиш гузоштанд; ба номи ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон сидқан ташаккур менамоям.
Your Comment