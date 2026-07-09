Пезишкиён аз ҳузури таърихии мардум дар маросими ташйеъи роҳбари шаҳид сипосгузорӣ кард

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, Масъуд Пезишкиён, раисҷумҳур, дар ин паём ҳузури пуршӯри мардумро дар Теҳрон, Қум, Машҳади муқаддас, Наҷафи ашраф ва Карбалои муъалло ҳамчун зуҳуре нотакрор аз вафодорӣ, ҳамбастагӣ ва пайванди амиқи миллат бо ормонҳои Инқилоби Исломӣ тавсиф карда ва бо таъкид бар он ки ин ҳузури азим танҳо бадрақаи пайкари як роҳбар набуд, онро таҷдиди меъёти миллати Эрон бо роҳи иззат, истиқлол, адолат ва пешрафт донист.
Раисҷумҳур инчунин, бо ишора ба нақш офаридани қишрҳои гуногуни мардум, мароҷеъ ва уламо, нерӯҳои хидматрасон, аҳли расона ва ҳамаи дастандрконони баргузории ин маросими таърихӣ, аз ҳамроҳӣ ва ҳамдилии васеи дохилӣ ва байналмилалӣ дар бузургдошти роҳбари шаҳид сипосгузорӣ ва бар зарурати посдорӣ аз сармояи бузурги ваҳдат ва инҳисоми миллӣ таъкид кард.
Пезишкиён бо сипосгузории вижа аз ҳукумат, миллат ва масъулони кишвари дӯст ва бародар, Ироқ, шайхон ва сардорони қабоил, остониҳои муқаддас, мукабдорон, ходимони атаботи аолиёт ва ҳамаи дастандркононе, ки бо сафарбар кардани тамоми иқтидору имконоти кишварашон, заминаи баргузории боҳашамати маросимҳои видоъ ва ташйеъро дар Наҷафи ашраф ва Карбалои муъалло фароҳам оварданд, ин ҳамроҳиро ҳамчун зуҳури дурахшони муносибатҳои бародарона ва стратегии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ироқ ва рамзи ҳамбастагии уммати исломӣ тавсиф кард.
Your Comment