  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қолибоф: Ташйеъи таърихии роҳбари шаҳид дар Ироқ эъломияи хунхоҳии эшон буд

9 Июл 2026 - 23:18
News ID: 1838085
Source: ABNA
Қолибоф: Ташйеъи таърихии роҳбари шаҳид дар Ироқ эъломияи хунхоҳии эшон буд

Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон дар паёми сипосгузорӣ ба мардуми Ироқ дар пайи ташйеъи боҳашамати пайкари роҳбари шаҳиди инқилоб навишт: Ташйеъи таърихии роҳбари шаҳиди инқилоб эъломияи хунхоҳии ин муҷоҳиди нотавон буд.

Тавре ки хабаргузории Абна хабар медиҳад, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар паёми сипосгузорӣ ба мардуми Ироқ дар пайи ташйеъи боҳашамати пайкари роҳбари шаҳиди инқилоб навишт: Ин рӯйдод на як маросими видоъ ва сӯгворӣ маҳз, балки эъломияе дар тасдиқи рафтор ва сухани ин муҷоҳиди нотавон ва хунхоҳии он азиз буд, ки дар мазоҷеъи шарифи Аҳли Байт (алайҳимуссалом) ба имзои миллионҳо азодори сӯгвор расид.

Your Comment

You are replying to: .
captcha