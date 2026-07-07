Сармурабии футболи Миср: ҳар касе ранҷи Фаластинро дарк накунад, инсон нест!

Ба гузориши агентсии хабарии Аҳли Байт (Абна) ба нақл аз агентсии хабарии «Шиҳоб»-и Фаластин, Ҳусам Ҳасан, сармурабии тими миллии футболи Миср, дар нишасти матбуотӣ пеш аз вохӯрии дастааш бо Аргентина дар марҳилаи 1/8 ниҳоии Ҷоми ҷаҳон 2026, бо изҳори ҳамбастагӣ бо мардуми Фаластин, гуфт: касе, ки ранҷи мардуми Фаластинро эҳсос намекунад, инсон нест.
Вай бо ишора ба вазъи инсонӣ дар навори Ғазза илова кард: Мардуми Фаластин дар фазои кушод ва хаймаҳо зиндагӣ мекунанд ва бо сахттарин шароит рӯ ба рӯ ҳастанд.
Сармурабии тими миллии Миср идома дод: Бар ҳамаи мо нанг аст, ки ин мардум дар чунин шароит танҳо гузошта шудаанд.
Вай илова кард: Шаҳодати ҳазорҳо кӯдак ва зан бисёр дардовар аст, дар ин минтақа камбудӣ хӯрокворӣ, беморӣ ва мушкилоти навъи обу ҳаво вуҷуд дорад ва ин ранҷи инсонӣ поён надорад.
Ҳасан бо интиқод аз «стандартҳои дугона» дар Ғарб изҳор дошт: Дар Амрико вақте як ҳайвон мемирад, ширкатҳои ҳимояи ҳуқуқи ҳайвонот ташкил мешавад ва шиори ҳимояи ҳуқуқи ҳайвонот баланд мешавад, аммо фаластиниҳо кушта мешаванд ва касе ба он рӯй медиҳад, аҳамият намедиҳад.
Вай аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хост, ки ба мардуми Фаластин иҷозат диҳанд дар сулҳ зиндагӣ кунанд ва таъкид кард: Лутфан иҷозат диҳед, ки мардуми Фаластин бо сулҳ ва оромӣ зиндагӣ кунанд; бардоштани парчами Фаластин, паёме дар дастгирии ин миллат ва аҳқоқи ҳуқуқи онҳост.
Сармурабии тими миллии Миср инчунин аз қаpopгирони ҷаҳон хост, ки худро ба ҷои мардуми Фаластин гузоранд ва гуфт: Умедворам, ки ҳар касе қаpopе мегирад, танҳо як рӯз худро ба ҷои ин мардум тасаввур кунад, то ҳаҷми ранҷ ва сахтиҳои онҳоро дарк кунад.
Вай дар охир аз Ҷоми ҷаҳон ҳамчун бузургтарин рӯйдоди варзишии ҷаҳон истифода кард ва гуфт: Паёми ман пеш аз ҳар чиз аз сари инсоният аст. Тавассути футбол ва Ҷоми ҷаҳон, умедворам, ки ин паём ба ҷаҳониён бирасад, ки бигзоред мардуми Фаластин зиндагӣ кунанд; мо танҳо дунболи як шиори оддӣ ҳастем, ки "Инсон, зиндагӣ кунад."
Your Comment