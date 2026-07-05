Мавкибҳои муҳоҷирони афғонистонӣ аз сӯгворон ва аҳли матам изҳори пазироӣ карданд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (Абно) — ҳамзамон бо баргузории маросими бошаҳомати падруд бо пайкари роҳбари шаҳиди уммати исломӣ, муҳоҷирони афғонистонӣ дар Эрон бо барпокунии даҳҳо мавкиби пазироӣ ва фарҳангӣ дар атрофи мусаллои Имом Хумайнӣ ва нуқоти гуногуни пойтахт, нақши фаъол ва назаррасе дар хизматрасонӣ ба сӯгворон иҷро карданд.
Ин мавкибҳои муҳоҷирони афғонистонӣ бо пешкаши хизматҳои гуногуни фарҳангӣ ва пазироӣ, аз ҷумла тақсими хӯроки гарм, навшокиҳо, бастаҳои фарҳангӣ-мазҳабӣ ва барпокунии ғӯшаҳои иттилоърасонӣ, мезбони ҳазорҳо сӯгвор буданд.
Муҳоҷирони афғонистонӣ бо шӯр ва иштиёқи фаровон, аз соатҳои аввали маросим то дершаб дар маконҳои атрофи мусалло ҳозир буданд ва бо хизматрасонии самимӣ, намунае аз ҳамдардӣ ва ваҳдати уммати исломиро ба намоиш гузоштанд. Ин хизматрасонӣ имрӯз ва фардо дар Теҳрон ва рӯзҳои оянда дар Қум ва Машҳад низ идома дорад.
Барпокунии ин мавкибҳо, ки бо ҳамоҳангӣ ва ширкати васеи ҷомеаи афғонистонии муқими Эрон анҷом шуд, амқи муҳаббат ва эҳтироми онҳоро нисбат ба роҳбари шаҳиди инқилоб бозтоб медиҳад. Бисёре аз сӯгворони эронӣ аз ин ибтикори муҳоҷирон қадрдонӣ карда ва онро нишонае аз ҳамбастагӣ ва иттиҳод байни мусалмонон тавсиф карданд.
Ин ҳузури фаъол ва хизматрасонии васеи муҳоҷирони афғонистонӣ, на танҳо ба баргузории бошаҳомати маросими падруд кумаки шоён кард, балки бори дигар нишон дод, ки ин ҷомеа бо ҳамдардии худ дар лаҳзаҳои ҳассос, душои миллати Эрон истода ва бо хизматҳои фарҳангӣ ва пазироии худ, қисме аз бори гарони мезбонӣ бар дӯш гирифтаанд.
Your Comment